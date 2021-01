Incidente mortale di Michele Bravi, uccisa Rosanna Colia/ “In moto era attenta…”

La vita di Michele Bravi è cambiata completamente il 22 novembre 2018. È il giorno in cui è stato protagonista di un incidente stradale nel quale è morta una donna, Rosanna Colia. Durante una manovra, l’auto del cantante impattò con la moto guidata dalla 58enne. L’artista, lanciato da X Factor nel 2013 e poi concorrente di Sanremo, ha scelto la strada del silenzio dopo la tragedia, soprattutto per rispetto nei confronti della famiglia della vittima. A fare un ritratto di quest’ultima fu anni fa Il Giorno, che raccontò ad esempio la sua passione per le moto. Ida, come la chiamavano tutti, aveva una Kawasaki verde e lavorava nella concessionaria gestita dai fratelli a pochi passi dal punto in cui è avvenuto l’incidente fatale. Era uscita da poco dall’ufficio e stava tornando a casa.

Gli amici la ricordano in sella alla sua moto, come ricordano la sua passione per i viaggi, la buona tavola, Valentino Rossi e il mare della Sardegna, dove trascorreva le vacanze. Il suo idolo era David Bowie. «Donna inarrendevole, sempre pronta a mettere alla prova se stessa, amante della vita, del buon cibo e di tutto ciò che il mondo ha di bello da offrire», scrisse la cognata Emanuela.

MICHELE BRAVI E L’INCIDENTE MORTALE DI ROSANNA COLIA

Una vicina di casa raccontò a Il Giorno che Rosanna Colia era sempre gentile e aveva una buona parola per tutti. Inoltre, era anche molto paziente. «Mio figlio, ragazzino, è appassionato di moto e lei si fermava con lui, lo ascoltava, gli dava dei consigli. Una persona adorabile». La sua morte è stata un colpo durissimo per la sua famiglia e per tutti coloro che la conoscevano. «Amava spostarsi in moto, ma era attenta e molto scrupolosa, per nulla spericolata». E proprio in moto ha trovato la morte.

Per l’incidente il cantante Michele Bravi ha patteggiato un anno e sei mesi con pena sospesa per omicidio stradale. Il pm aveva chiesto per lui il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio stradale. Dopo l’impatto violento, il cantante si fermò subito per prestare soccorso alla donna e allertare subito i soccorsi. Rosanna Colia fu trasportata in ospedale al San Carlo di Milano, dove poi morì poco dopo. Risultato negativo ai test su alcol e droga, il cantante umbro espresse il suo dolore e si ritirò dalle scene. Cinque mesi dopo si fece sentire con i suoi fan sui social. Ma questa tragedia lo ha segnato nel profondo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA