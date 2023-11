Incidente oggi, tragedia Milano: morti due ragazzi di 24 e 26 anni/ Tre auto coinvolte

Dopo le tragedie registrate a Padova e Courmayeur, altra giornata di incidenti mortali oggi, mercoledì 1 novembre 2023. Tragedia a Milano, attorno alle ore 5.30 in via Forlanini: coinvolte tre automobili e dodici persone. Da ricostruire l’esatta dinamica del tamponamento, l’unica notizia purtroppo confermata riguarda la morte di due persone: deceduti un ragazzo di 26 anni che era alla guida di una delle vetture e un ragazzo di 24 anni. Due persone sono state ricoverate in codice rosso al Policlinico e al Niguarda, altri otto sono stati visitati sul posto e non hanno necessitato di ulteriori cure mediche.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la prima delle tre automobili coinvolte avrebbe tamponato a grande velocità le altre due vetture che la precedevano. L’incidente – avvenuto all’altezza di via Taverna dove c’è lo svincolo in direzione dell’aeroporto di Linate – sarà ricostruito dalle autorità, ma emergono i primi dettagli: colui che era alla guida del veicolo che ha scatenato il grave tamponamento è risultato positivo all’alcoltest. Si tratta di un uomo di 30 anni.

Incidenti oggi, una vittima nel vercellese

Quello di Milano è solo l’ultimo di una lunga serie di incidenti registrati in questa prima parte di giornata. All’alba è stato purtroppo annotato un altro scontro mortale, questa volta nei pressi di Lamporo, piccolo centro nel Vercellese: morto un giovane di 20 anni. Il ragazzo era alla guida della sua auto che per cause ancora da accertare si è ribaltata, intorno alle 4:30 di stamattina. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 e dei mezzi di soccorso.

Un altro incidente stradale è avvenuto nella notte tra un’auto e due motorini in via Massetana a Follonica, in provincia di Grosseto. Nello scontro sono rimasti feriti due ragazzini di 15 anni, in sella ai due ciclomotori: sono stati trasportati all’ospedale di Siena a bordo dell’elisoccorso Pegaso 2. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Grosseto e i carabinieri.

