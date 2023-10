Incidenti oggi, 69enne morto a Padova investito da camion/ Una vittima anche a Courmayeur

Come ogni giorno anche oggi, sabato 28 ottobre 2023, facciamo il punto su quali siano stati i principali incidenti verificatisi sulle strade del nostro Paese, e cominciamo da quello registrato a Padova dove è morto un uomo di 69 anni, investito da un camion. Una vicenda decisamente drammatica quella avvenuta in Veneto visto che la vittima stava soccorrendo un mezzo in panne.

Lombardia, progetto Luna Nuova/ “Una casa rifugio e un servizio H24 per tutte le donne vittime di violenza”

L’episodio è avvenuto nella zona industriale di Padova, non troppo lontano dall’area dell’interporto, e come specificato dal Corriere della Sera la vittima si chiamava Silvano Cenci originario della provincia di Vicenza: è stato investito e ucciso da un mezzo pesante mentre si trovava sul ciglio della strada ed è morto sul colpo, a nulla è infatti valso l’arrivo del personale medico del Suem 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Silvano aveva notato un camion in panne per un guasto e voleva aiutare il conducente, ma proprio mentre si stava avvicinando il veicolo in avaria è stato travolto da un camion, un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Gli agenti hanno aperto un’indagine per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire le responsabilità.

Milano, esondato il Seveso dopo bomba d'acqua/ Video, disagi ai trasporti pubblici per allagamenti

INCIDENTI OGGI, 76ENNE MORTO A COURMAYEUR

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto fra un minivan e un pullman a Courmayeur, e che ha visto la morte di un uomo di 76 anni, alla guida del primo mezzo. Un crudele scherzo del destino ha voluto che fra i passeggeri del bus vi fosse il fratello della vittima, che ha visto quindi morire sotto i suoi occhi il parente.

Il bus stava trasportando i dipendenti del traforo del Monte Bianco, quando, nei pressi di un benzinaio sulla SS26, in frazione Entreves, è avvenuto lo scontro. Anche in questo caso a nulla è valso l’intervento dei sanitari visto che, quando i medici si sono recati sul luogo dell’incidente, per il 76enne non vi era già più nulla da fare. La vittima si chiamava Luciano Marielati, molto noto in città, e il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, lo ha voluto ricordare con le parole: “Sono molto triste per quanto avvenuto. Lucianone era un personaggio, una istituzione per Courmayeur”.

Onu choc: “aborto per le minorenni è un diritto cruciale”/ “Senza IVG non possono avere una vita appagante”

© RIPRODUZIONE RISERVATA