Incidente Padova, 25enne morta infilzata da guardrail/ Tragedia a Carmignano Brenta

Un gravissimo incidente mortale si è verificato nelle scorse ore in Veneto, precisamente in provincia di Padova. A perdere la vita una giovane ragazza, tale Benedetta Cipriani di soli anni 25. L’automobilista, originaria di Cittadella, ha perso il controllo del proprio mezzo attorno alle ore 1:30 della notte appena passata, quella fra lunedì 20 e martedì 21 luglio, mentre si trovava a Carmignano sul Brenta. Per cause ancora da accertare, la 25enne, a bordo della sua Chevrolet Matiz, stava percorrendo via Camazzole, all’altezza di una curva a gomito, quando ha iniziato a sbandare violentemente, finendo poi contro il guardarail che delimita la carreggiata. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla stessa guidatrice, morta praticamente sul colpo. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto, e non è da escludere un colpo di sonno, vista l’ora, ma anche una distrazione oppure un guasto tecnico.

INCIDENTE PADOVA, MORTA 25ENNE. DECEDUTO ANCHE UN CENTAURO A COCCAGLIO

Benedetta è deceduta ad appena due chilometri da casa, imprigionata nel suo abitacolo. Subito dopo che è stato lanciato l’allarme si sono recati sul luogo segnalato i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo purtroppo senza vita della giovane. Nel contempo, mentre i soccorsi erano al lavoro, sul telefonino della vittima giungevano decine di telefonate da parte della madre e del fidanzato, forse avvisati da qualcuno che era accaduto qualcosa di serio. Altro incidente purtroppo mortale è avvenuto questa mattina in quel di Coccaglio, località in provincia di Brescia. Attorno alle ore 7:30 di oggi un motociclista di 45 anni si è scontrato con un’auto e a seguito dell’impatto violento non vi è stato nulla da fare: sbalzato dalla sella l’uomo è andato a sbattere contro un palo, morendo poi sul colpo. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’auto medica, e nel contempo la polizia di stato ha effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto.



