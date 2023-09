Incidente Pisticci, 17enne alla guida esce di strada: morto sul colpo/ Ferito anche un 18enne

Dramma nelle scorse ore in quel di Pisticci, località della provincia di Matera, nella regione Basilicata: un ragazzo di soli 17 anni è morto a seguito di un incidente stradale. Secondo quanto riferito da numerosi organi di informazione online, a cominciare dal sito di TgCom24, sembra che il ragazzo poi deceduto fosse alla guida di un’auto evidentemente senza patente vista la giovane età. L’episodio si sarebbe verificato nel cuore della notte passata, alle ore 3:00 fra mercoledì 20 e giovedì 21 settembre 2023. In quel di via Pozzitello l’auto che guidava il 17enne, una Fiat modello Panda, è finita fuori strada terminando la sua forse corsa contro un albero.

Pale eoliche marine, Corte dei Conti avverte l'Ue/ "Non ha valutato i danni ecologici"

Un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo al giovane automobilista, un ragazzo appunto non ancora maggiorenne. A bordo dell’auto, come riferiscono i media, vi era anche un altro ragazzo, un 18enne originario di Tinchi, che è fortunatamente sopravvissuto all’impatto. Questi è stato soccorso dagli uomini dell’ospedale di Policoro, che l’hanno poi trasportato presso il nosocomio, cavandosela con delle ferite lievi.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a L'Aquila

INCIDENTI PISTICCI, MORTO 17ENNE: DA RICOSTRUIRE L’INTERA VICENDA

Diverso invece, purtroppo, l’esito per il 17enne: nonostante gli uomini del 118 abbiano fatto di tutto per provare a rianimarlo: alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca, decretando la morte sul posto. Sul luogo dello schianto si sono recati anche gli uomini della compagnia locale dei carabinieri, che hanno aperto un’indagine per cercare di ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto, anche attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Al momento si sa che la Fiat Panda fosse di proprietà di un famigliare del 17enne. Una vicenda davvero drammatica alla cui base sembrerebbe esservi una bravata di un ragazzo ancora minorenne che probabilmente ha preso l’auto dei genitori alla loro insaputa, finendo quindi la propria corsa contro un albero. Sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime giornate.

Antonio Logli, respinto ricorso per revisione processo caso Roberta Ragusa/ Nicodemo Gentile: "Game over"

© RIPRODUZIONE RISERVATA