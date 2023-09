Incidenti oggi, 79enne morto a Caltagirone dopo frontale/ Una vittima anche a San Teodoro

Scopriamo insieme anche oggi, mercoledì 20 settembre 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi registrati sulle strade italiane e cominciamo da quello avvenuto in Sicilia, precisamente lungo la strada provinciale 34 in quel di Caltagirone, noto comune della provincia di Catania, dove ha perso la vita un automobilista. La vittima, come riportato da La Gazzetta del Sud, aveva 79 anni e si chiamava Francesco Russo. L’episodio è stato registrato di preciso al chilometro 3 della SP34 ed ha visto il coinvolgimento di due auto, a cominciare dalla Nissan Almera su cui viaggiava la vittima.

L’altra vettura è invece una Peugeot 2008: le due auto si sono scontrate frontalmente e non è da escludere che il 79enne abbia accusato un malore alla guida, che l’abbia poi portato a perdere il controllo del proprio mezzo. Nell’impatto è rimasta ferita anche una donna a bordo della Peugeot ma fortunatamente non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto, nel giro di pochi minuti, si sono recati gli uomini del personale sanitario del 118, ma quando hanno preso in carico l’anziano signore nulla hanno potuto fare per salvarlo: l’uomo aveva infatti subito un grave trauma e alla fine ne è stato dichiarato il decesso sul posto nonostante i vari tentativi di rianimazione e l’arrivo dell’elisoccorso.

INCIDENTI OGGI, UNA VITTIMA A SAN TEODORO

La donna è stata invece portata presso l’ospedale Gravina di Caltagirone, e come lasciato intendere sopra, non è assolutamente in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caltagirone che hanno fatto scattare le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in Sardegna, precisamente nei pressi della splendida località di San Teodoro, provincia di Nuoro. Poco dopo le ore 15:00 di ieri, alcune auto sono venute a contatto all’interno delle gallerie presenti fra Budoni e San Teodoro, in zona Burruiles, lungo la 131, statale che costeggia tutta la costa est della regione. Diverse le persone rimaste coinvolte e ferite, fra cui anche un automobilista purtroppo morto sul colpo.

