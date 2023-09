Incidenti oggi, 52enne morto in provincia di Trapani/ 75enne investita a Milano

Scopriamo anche oggi, martedì 19 settembre 2023, quali siano stati i principali incidenti verificatisi sulle strade italiane. Cominciamo da quanto accaduto in Sicilia, precisamente in provincia di Trapani, dove un uomo di 52 anni ha perso la vita. Come riferito dai media locali, l’episodio è stato registrato lungo la strada statale 115 fra i comuni di Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, e la vittima si chiamava Bruno Festeggiante, residente proprio a Mazara.

L’uomo, secondo le informazioni trapelate, era alla guida di un’Alfa Romeo 156 e stava viaggiando in direzione Campobello; per cause ancora da accertare, però, all’altezza di una curva è andato a sbattere contro un guard rail, un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo all’uomo. Quando gli uomini dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Castelvetrano si sono recati sul luogo segnalato, il 52enne era ancora in vita, ma in condizioni disperate: trasportato in codice rosso presso l’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, è deceduto poco dopo il suo arrivo nel nosocomio. Ancora da ricostruire le cause di quanto accaduto, forse un colpo di sonno, una distrazione, l’alta velocità o un guasto tecnico.

INCIDENTI OGGI, 75ENNE INVESTITA A MILANO

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi, anche quello che si è verificato a Milano, dove è morto l’ennesimo pedone/ciclista. Una 75enne è stata investita da un camion dell’Amsa, l’azienda pubblica dei rifiuti di Milano.

L’anziana signora dopo l’investimento è stata rinvenuta ancora in vita ma in condizioni gravissime a causa dei multipli traumi riportati. Già in arresto cardiocircolatorio è stata rianimata dai soccorritori che l’hanno poi portata in codice rosso presso l’ospedale San Raffaele dove purtroppo è morta poco dopo. Si tratta della sesta vittima in incidenti che hanno visto il coinvolgimento di mezzi pesanti in quel di Milano nel 2023. Nelle ultime settimane, a riguardo, due ciclisti erano stati investiti da camion, un dramma che non sembra voler trovare la parola fine.

