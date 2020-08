Incidente Pontedera, coinvolti tir e furgone: un morto/ FiPiLi bloccata e lunghe code

Incidente stradale mortale, quello che si è verificato oggi, mercoledì 26 agosto, lungo la superstrada Fi-Pi-Li, tra gli svincoli di Pontedera ovest-Ponsacco e Pontedera est in direzione Firenze. Stando a quanto reso noto dal quotidiano La Nazione nell’edizione online, si sarebbe trattato di un incidente mortale avvenuto nel primo pomeriggio odierno, intorno alle ore 14.00. Ad essere coinvolti nel sinistro sarebbero due camion ed un furgone. Da una prima ricostruzione, una persona sarebbe morta a causa dell’impatto violento: si tratterebbe del soggetto alla guida del furgone il quale sarebbe finito contro uno dei due camion, tamponandolo. Le prime notizie sull’accaduto rivelano che il primo camion che procedeva in direzione Firenze avrebbe perso il carico mentre il secondo camion ha frenato per evitare l’impatto, provocando però quello del furgone contro quest’ultimo mezzo pesante. La ricostruzione sarebbe tuttavia da confermare ed al vaglio di chi sta indagando sulle dinamiche dell’incidente mortale.

INCIDENTE STRADALE A PONDERA: MORTA UNA DONNA

In seguito all’incidente stradale dai risvolti drammatici, sono intervenute diverse ambulanze oltre all’elicottero Pegaso. Sul posto sono in corso gli accertamenti di rito da parte di polizia stradale e vigili del fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi ma questo ha avuto ovviamente delle ripercussioni non indifferenti sulla viabilità. L’entrata di Ponsacco in direzione Firenze è rimasta temporaneamente chiusa, come fa sapere La Nazione online. Nello specifico è stato chiuso il tratto all’altezza del km 55 facendo registrare lunghe code. Secondo quanto reso noto da PisaToday, la vittima sarebbe una donna che viaggiava a bordo del furgone coinvolto nell’incidente, mentre l’uomo che era con lei, di 63 anni e residente in provincia di Ferrara è stato condotto in codice giallo all’ospedale di Pontedera dal 118 intervenuto sul posto, registrando un trauma cranio-facciale.



