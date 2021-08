Incidente Rally Appennino reggiano: 2 spettatori morti/ Auto su folla: caos e panico

Tragedia a Reggio Emilia durante il Rally dell’Appennino reggiano. Due persone sono morte in seguito ad un incidente avvenuto in un tratto del rettilineo del circuito, che si trova in località Riverzana, nel comune di Canossa. Si tratta di due giovani, entrambi spettatori. Dalle prime notizie, riportate dal Resto del Carlino, si apprende che l’equipaggio numero 42, cioè una Peugeot 208 guidata dal duo Gubertini-Ialungo, ha perso il controllo del mezzo, che è uscito dal circuito. A causa della forte della velocità e di un terrapieno che ha fatto da rampa, l’auto si è praticamente staccata dal suolo precipitando su una collinetta, proprio una dove si era radunato il pubblico.

Quindi, il veicolo è piombato sulle persone, travolgendo e uccidendo i due ragazzi. Invece i due componenti dell’equipaggio sono rimasti illesi, ma entrambi sono sotto choc per l’incidente. Al momento sono poche le notizie che trapelano da quello che è di fatto un evento molto conosciuto tra gli appassionati.

INCIDENTE RALLY: APERTA INCHIESTA

I soccorritori del 118 sono subito intervenuti sul posto, dove era in corso il 41esimo Rally dell’Appennino reggiano. Stando a quanto riportato dal Resto del Carlino, hanno chiesto il supporto anche dell’elisoccorso. Ora la polizia municipale della Unione Val d’Enza con i carabinieri sta ricostruendo la dinamica dell’incidente al Rally di Reggio Emilia, dove era in corso la prima prova speciale della giornata. Ad esempio, bisogna fare chiarezza sulle cause della perdita di controllo del mezzo, che poi è uscito dal circuito provocando la tragedia intorno alle 9:45 di oggi, sabato 28 agosto 2021. Secondo Reggionline, l’auto stava percorrendo via Matilde di Canossa nei pressi di Grassano nel corso della prova speciale SS2 Matilde di Canossa 1. La manifestazione comunque è stata sospesa in virtù dell’incidente, che ha creato panico e caos tra la folla. Sullo stesso, infine, è stata aperta un’inchiesta.

