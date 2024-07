Incidente Senigallia: morto 25enne motociclista/ Impatto devastante moto-auto: deceduto sul colpo

Un gravissimo incidente stradale si è verificato in quel di Senigallia, in provincia di Ancona, dove un ragazzo di soli 25 anni è morto. Ne parla il Corriere Adriatico riportando anche il nome della povera vittima, Nicola Gandini. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, precisamente in mattinata, quando lo stesso giovane era a bordo della sua moto e si stava recando sul luogo di lavoro come ogni giorno.

Numeri vincenti Million Day/ Estrazione del 13 luglio 2024 delle ore 13.00

Lungo il suo cammino ha però impattato contro un’auto, uno scontro che è risultato essere fatale. L’incidente si è verificato di preciso lungo la statale adriatica nord a Sinigallia, in località Cesenella, vicino alla pizzeria Mawari: la Kawasaki su cui viaggiava Nicola si è scontrato con una vettura, uno scontro terribile che ha allarmato per primo un ex autista di ambulanza che ha sentito il “botto” dalla sua abitazione, situata proprio di fronte alla zona dell’incidente.

Giacomo Bozzoli trasferito nel carcere di Bollate/ "Un testimone austriaco mi scagionerà"

INCIDENTE SENIGALLIA: I SOCCORSI VANI AL 25ENNE

Ha quindi chiamato immediatamente il 118, rendendosi conto della gravità della situazione, e nel giro di pochi minuti si sono recati sul posto i soccorritori, con i vigili e i carabinieri che nel frattempo hanno chiuso la strada per permettere al meglio di aiutare il povero motociclista 25enne.

Ad aiutare il ragazzo anche un medico a bordo di un’auto che stava passando di lì proprio in quegli istanti e che ha cercato di salvare la vita a Nicola. Alla fine ogni tentativo è stato vano, nonostante i camici bianchi le abbiano provate tutte e alla fine, anche se sul posto è atterrato l’elicottero dell’ambulanza, ne è stato dichiarato il decesso. Fortunatamente illeso l’altro ragazzo coinvolto nell’incidente di Senigallia, il 26enne a bordo di una Citroen, che è però stato soccorso sotto choc dopo quanto accaduto.

Bimba di 6 anni morta in Francia/ Follia del patrigno: l'ha accoltellata, rapita e uccisa

INCIDENTE SENIGALLIA: LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Ma cosa è accaduto? Ancora da ricostruire con certezza l’esatta dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità, ma si sa, in base anche alla testimonianza di coloro che hanno assistito allo scontro, che sia la moto quanto l’auto stessero viaggiando nella stessa direzione. Ad un certo punto, però, la vettura ha svoltato per recarsi nel parcheggio che si trova vicino alla pizzeria di cui sopra ed è in quel momento che è avvenuto il terribile impatto con la moto, che arrivava da dietro.

Secondo un altro testimone la motocicletta era in fase di sorpasso al momento dell’incidente e il 26enne alla guida della Citroen, per provare ad evitare la Kawasaki, è finito contro un’altra auto. A questo punto non è da escludere che la vettura non abbia segnalato la svolta, o che la moto non abbia visto l’auto. Il Corriere Adriatico ricorda come si tratti della quarta vittima per incidente stradale in zona nel giro di un mese, un bilancio davvero drammatico anche perchè a perdere la vita sono stati tutti dei giovani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA