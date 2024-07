Claudio Baglioni/ Dall’incidente che poteva costargli la carriera all’amore per l’ex moglie Paola Massari

Claudio Baglioni, dal grave incidente del 1990 alla rottura con l’ex moglie Paola Massari

Forse non tutti sanno che nel lontano 1990 il mitico Claudio Baglioni rischiò grosso a causa di un incidente in macchina a Roma. Il cantante de La Vita è Adesso e Piccolo grande amore si schiantò contro un muro, a causa di un’altra vettura che lo accecò con gli abbaglianti. L’artista romano finì per perdere il controllo della sua macchina andando a sbattere e riportando conseguenze molto gravi. L’incidente costò a Baglioni un taglio alla lingua, una ferita talmente da grave da mettere in dubbio il prosieguo della sua carriera.

Fortunatamente però grazie ai medici riuscì a recuperare, rimediando al taglio con un intervento ad hoc. Si vociferò che nello stesso intervento, il cantautore si fosse sottoposto a qualche ritocco del viso, ma Claudio Baglioni ha sempre smentito. “Nessun intervento se non alla lingua”, precisò a Dagospia. Pare che in quel periodo il cantante avesse già iniziato a frequentare Rossella Pastore, mentre la storia con l’ex moglie Paola Massari sembrava già sul viale del tramonto.

Con l’ex moglie la gioia di diventare genitore: “Le cose belle della vita…”

Proprio con l’ex moglie Paola Massari, Claudio Baglioni diventò papà del figlio Giovanni al quale dedicò la canzone Avrai. “Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo”, raccontò il cantante.

Dopo la separazione dall’ex moglie Paola Massari, dunque, arriva la storia con Rossella Barattolo, interrotta proprio nel 1990, quando Claudio Baglioni era impegnato alla lavorazione del disco Oltre, che comprendeva il brano iconico Mille giorni di te e di me dedicato alla moglie.

