Incidente Torino di Sangro, auto contro tir: un morto/ Frontale choc, caos viabilità

Tragico incidente mortale, oggi 18 luglio, sulla Statale 16 nel territorio di Torino di Sangro, piccolo centro in provincia di Chieti. Intorno alle 13.00, come riferisce Rete8.it, si è registrato un terribile scontro tra un’auto, una Fiat Grande Punto ed un Tir. Purtroppo nel frontale ha perso la vita un uomo di 39 anni, alla guida dell’auto. Dalle prime indiscrezioni si tratta di un dipendente della Sevel, residente a Vasto. Subito dopo lo scontro tra la vettura ed il mezzo pesante sono stati prontamente allertati i soccorsi del 118, che hanno a loro volta richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Per il giovane, tuttavia, c’è stato poco da fare ed ogni tentativo di rianimazione messo in atto si è rivelato vano. Ai soccorritori l’arduo compito di dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dei Carabinieri per tutti i rilievi del caso, oltre al primo cittadino di Torino di Sangro, Nino Di Fonso.

INCIDENTE TORINO DI SANGRO, SCONTRO AUTO-TIR: MORTO 39ENNE

Ulteriori dettagli in merito all’incidente a Torino di Sangro nel quale ha perso la vita un uomo di 39 anni, M.T., li fornisce il portale AbruzzoWeb. La vittima lavorava presso la Sevel di Val di Sangro, la fabbrica dei furgoni Ducato che la bisarca stava trasportando. Al momento dello scontro con un automezzo pesante, la vittima si stava recando al lavoro quando sul km 497 della Statale 16 ha urtato la bisarca che aveva poco prima caricato furgoni della Sevel dallo stabilimento di Atessa. Scontro choc che non ha fato alcuno scampo al 39enne, secondo le prime informazioni morto sul colpo a causa della incredibile violenza dell’impatto. Anche per questo l’intervento dell’elisoccorso si è rivelato vano ed è poi rientrato a Pescara. Sul posto è attualmente presente anche il personale Anas ed il traffico risulta in tilt in quanto temporaneamente interrotto al fine di eseguire tutti gli accertamenti previsti dalla legge.

