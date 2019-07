Incidente Jesolo: auto in un canale a Ca’ Nani, 4 ragazzi morti/ Salva una 5a giovane

Gravissimo incidente avvenuto nelle scorse ore a Jesolo: quattro ragazzi sono morti dopo che l’auto su cui viaggiavano è finita in un canale. L’episodio si è verificato precisamente a Ca’ Nani, sulla strada regionale del mare, una via ad una sola corsia per senso di marcia, che i vacanzieri utilizzano di solito per raggiungere Lido di Jesolo dopo essere usciti dall’autostrada. A fianco della strada in questione scorrono i diversi canali che popolano appunto quella zona del Veneto, e in cui è finita l’auto dei quattro. Secondo una prima ricostruzione fornita dai colleghi di TgCom24.it, il mezzo sarebbe finito fuori dalla sede stradale dopo che il conducente ne ha perso il controllo, e non è ben chiaro se ciò sia avvenuto a seguito dell’alta velocità, o magari per una distrazione, un colpo di sonno o altro. Fatto sta che quattro giovanissimi (tre ragazzi e una ragazza) fra i 22 e i 23 anni, tutti originari della zona di San Donà di Piave, sono morti, mentre una quinta ragazza che viaggiava in auto con loro è riuscita a salvarsi.

INCIDENTE JESOLO: AUTO NEL CANALE A CA’ NANI

Una volta lanciato l’allarme sul posto si sono recati gli uomini dei vigili del fuoco che con un’autogru hanno agganciato l’auto per poi estrarla dal canale. I primi soccorsi sono stati dati da alcuni ragazzi stranieri che hanno assistito alla scena, e che hanno immediatamente estratto dall’auto tre ragazzi, morti subito dopo, nonché una quarta giovane, che è invece l’unica che si è salvata e che si trova al momento ricoverata presso l’ospedale locale, sotto choc. Non è la prima volta durante l’estate in corso che avviene un incidente mortale in quelle zone della provincia di Venezia: lo scorso 15 giugno, infatti, nel vicino comune di Cavallino Treporti, un ragazzo di soli 23 anni era morto dopo che aveva perso il controllo della propria auto ed era finito anch’egli nel canale. Rimasto intrappolato nell’abitacolo dell’auto, è morto affogato.

