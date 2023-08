Incidente Venezia: morta turista finita sui binari del tram/ Schianto fatale sul Ponte della Libertà a Mestre

Mestre, incidente fatale sul ponte della Libertà in direzione Venezia. Ecco cosa è successo

Brutto incidente questo pomeriggio a Mestre, dove il Ponte della Libertà è diventato teatro di una tragedia. Una turista francese di trentuno anni è morta dopo aver perso il controllo della sua moto ed essersi schiantata sui binari del tram. L’incidente, ovviamente, ha causato dei disagi anche al traffico cittadino, rimasto congestiono per diverso tempo.

Per quanto riguarda l’incidente mortale, secondo le prime ricostruzioni giornalistica, si ipotizza che le condizioni bagnate dell’asfalto, dovute alla pioggia, abbiano potuto contribuire al tragico schianto, portando la motociclista a perdere il controllo del veicolo e a scivolare sui binari. Come riporta il quotidiano Il Gazzettino, lo schianto è avvenuto in direzione Venezia, poco prima di Piazzale Roma. Il traffico sull’arteria che collega Venezia alla terraferma è rimasto bloccato per parecchio tempo, provocando lunghissime code e mandando in tilt il traffico.

L’incidente mortale a Mestre manda in tilt il traffico, collegamento translagunare bloccato per più di un’ora

La motociclista, come dicevamo, tradita dalla rotaie del tram rese scivolose dalla pioggia, ha perso il controllo del mezzo, cadendo sull’asfalto e sbattendo contro il guardrail. Nella caduta anche un uomo avrebbe riportato delle ferite, ma non sembrerebbe in condizioni gravi. Poco dopo le 17 di questo pomeriggio, lunedì 28 agosto, dunque il ponte della Libertà è stato chiuso al traffico in direzione Venezia, con deviazione dei mezzi.

Molte le vetture che sono comunque rimaste bloccate in coda per almeno un’ora, inchiodate sul collegamento translagunare fino alle ore 18 circa, quando la polizia locale ha riaperto la circolazione. Adesso la situazione traffico sembra essere rientrata nelle norma, dopo la chiusura di questo pomeriggio per via del tragico incidente in cui la giovane turista francese ha perso la vita.

