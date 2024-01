Incidenti oggi, 16enne investito e ucciso sulle strisce pedonali a Cagliari/ A Bologna vittima un 80enne

Il bilancio degli incidenti stradali avvenuti oggi in Italia è purtroppo drammatico. Le vittime sono due soltanto questa mattina, decedute con una dinamica simile. A Cagliari un sedicenne di origini cinesi è stato investito e ucciso mentre stava attraversando, sulle strisce pedonali, in via Peretti, intorno alle 8.00. In base alle prime ricostruzioni riportate da L’Unione Sarda pare che lo studente si stesse recando a scuola.

L’impatto tra la vittima e l’auto, una Fiat Punto diretta verso la rotonda sotto il ponte dell’Asse mediano, è avvenuto lateralmente, ma è stato comunque talmente violento da provocare la morte sul colpo del giovane. I soccorsi del 118, chiamato dalla conducente della vettura, si sono rivelati inutili. L’automobilista, che si è immediatamente fermata dopo l’incidente, è attualmente sotto choc. Secondo quanto emerso, non viaggiava ad alta velocità, tanto che il corpo del malcapitato è stato sbalzato solo di pochi metri. Le ferite riportate tuttavia sono state ugualmente fatali. La strada è stata chiusa al traffico al fine di consentire alla Polizia di effettuare i rilievi di rito.

Incidenti oggi, un 80enne morto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Bologna

Un altro degli incidenti stradali di oggi è avvenuto in modo simile in provincia di Bologna, ma la vittima questa volta è un ottantenne. L’uomo, intorno alle 6.00, stava attraversando sulle strisce pedonali sulla via Porrettana, a Pontecchio Marconi, quando è stato investito da un’auto che viaggiava in direzione di Casalecchio di Reno. Anche in questo caso il conducente si è fermato a prestare soccorso, ma non c’è stato nulla da fare per salvare la vita all’anziano. I sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

I Carabinieri della stazione locale si stanno occupando di condurre le indagini sulla tragedia avvenuta nelle prime ore di questa mattina. La zona in questione non è purtroppo nuova a incidenti di questo genere. Soltanto qualche giorno fa un sinistro aveva coinvolto tre auto, provocando diversi feriti.











