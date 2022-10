Incidenti oggi, 17enne morto a Palermo in scooter/ A Padova vittima un 41enne

Scopriamo insieme anche oggi, giovedì 13 ottobre 2022, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia. Purtroppo anche nella giornata odierna dobbiamo riportarvi di morti sulle strade del nostro Paese, a cominciare da quanto accaduto in provincia di Palermo, precisamente in località Partinico, dove ha perso la vita un ragazzo giovanissimo di soli 17 anni. Il minorenne si trovava a bordo di uno scooter Honda Sh, riferisce l’edizione online dell’agenzia Ansa, quando è finito, assieme all’amico, contro un palo in cemento situato in via Principe Umberto.

Immediato l’intervento degli uomini del soccorso, ma quando questi sono giunti sul luogo segnalato, per il guidatore, il 17enne Antonino Ortoleva, non vi era purtroppo già più nulla da fare, morto sul colpo. In condizioni disperate invece il ragazzo che viaggiava con lui, un giovane di soli 16 anni, che è stato ricoverato presso il Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia, e che è attualmente in coma farmacologico per via di un grave trauma cranica, in prognosi riservata. In attesa di notizie da Palermo, per quanto riguarda gli incidenti che dobbiamo segnalarvi oggi, occhio anche quello verificatosi poco prima delle ore venti di ieri sera, precisamente alle 19:50 di mercoledì 12 ottobre, a San Giorgio in Bosco, comune della provincia di Padova.

INCIDENTI OGGI, 41ENNE MORTO A PADOVA DOPO FRONTALE

In piazza XXIX Aprile, un uomo ha perso la vita, un 41enne residente a Villa del Conte, a seguito di un frontale con un’altra auto. In base alla ricostruzione riportata da PadovaToday, pare che il 41enne stesse procedendo alla guida del suo mezzo, una Fiat Punto, in compagnia di un amico, quando ha impattato frontalmente con una Nissan Qashqai, guidata da un consigliere comunale di San Giorgio in Bosco con carica anche di consigliere provinciale.

Secondo quanto raccolto da alcuni testimoni sembra che la Punto stesse procedendo verso Villa del Conte e avrebbe invaso la corsia opposta di marcia, scontrandosi proprio con il suv che sopraggiungeva dalla parte opposta. Per il 41enne alla guida non vi è stato nulla da fare, mentre per gli altri due coinvolti nello scontro è stato necessario il ricovero presso l’ospedale di Cittadella: non sono in pericolo di vita.

