Incidenti oggi, morto 20enne centauro a Bergamo/ A Venezia deceduto un 19enne

Anche oggi dobbiamo purtroppo segnalarvi alcuni tragici incidenti stradali che hanno provocato delle vittime. Fra i più drammatici vi è senza dubbio quello avvenuto ieri in quel di Terno d’Isola, località in provincia di Bergamo, dove a perdere la vita è stato un ragazzo di soli vent’anni. Erano da poco passate le otto di mattina quando Kevin Mustafa, a bordo della sua moto, è stato vittima di un incidente stradale che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Il giovane, come riferisce l’edizione online del quotidiano Il Giorno, lavorava come tecnico presso la nota azienda Brembo, che produce gli omonimi componenti per auto, ed è morto sul colpo mentre stava percorrendo la strada provinciale 166, quella che collega Ponte San Pietro a Paderno d’Adda.

Stando ad una prima ricostruzione pare che il giovane motociclista, durante l’incidente che vi riportiamo oggi ma che, come detto sopra, è accaduto ieri, stesse viaggiando verso Presezzo quando ha sbandato: perdendo il controllo del proprio mezzo ha colpito la Citroen che lo precedeva sul lato sinistro, e finendo poi sulla corsia opposta. In quel momento stava sopraggiungendo una Lancia Ypsilon che non l’ha potuto evitare, per un impatto violentissimo e devastante. Sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso stradale con l’elicottero, ma a nulla è valso l’intervento del personale sanitario visto che il giovane è morto praticamente sul colpo. Illese invece le due persone coinvolte nella drammatica carambola.

INCIDENTI OGGI: 65ENNE CENTAURO MORTO IN PROVINCIA DI TORINO

Tanti gli incidenti che purtroppo dobbiamo segnalarvi oggi, fra cui anche quello avvenuto a Torre di Mosto, in provincia di Venezia, dove due persone sono morte, un uomo di 44 anni, Santo Viscardi, e un ragazzo di soli 19 anni, Faier Benedini, entrambi pordenonesi. I due erano a bordo di un furgone che si è scontrato con un camion, non lasciando scampo agli stessi. Un dramma nel dramma il fatto che il giovane fosse al suo primo giorno di lavoro ieri: inizialmente era stato soccorso in gravissime condizioni, quindi trasportato nell’ospedale più vicino dove è morto poco dopo. Da segnalare anche il ferimento grave di un 12enne in bicicletta, forse “l’ostacolo” che ha provocato lo scontro fra i due mezzi.

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi, anche quello avvenuto in provincia di Torino nel pomeriggio di ieri, martedì 11 ottobre. In località Bollengo, sulla strada provinciale 228 all’altezza del distributore della Q8, è morto un uomo di 65 anni, leggasi Silvio Corrado come riferisce TorinoToday, scontratosi con la sua moto contro una betoniera. In base a quanto emerso, lo scooter stava superando sulla sinistra il mezzo pesante quando questo ha svoltato, non lasciando scampo al centauro, morto sul colpo.











