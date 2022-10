Incidenti oggi, auto nel canale: 2 donne morte ad Ancona/ A Roma 2 turiste investite

Anche oggi andremo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti stradali più gravi verificatisi sul nostro territorio, a cominciare da quello registrato ieri sera a Serra San Quririco, località in provincia di Ancona, nelle Marche. Stando a quanto specificato dal portale del Corriere Adriatico, due donne sono morte dopo che le stesse erano a bordo di un’auto caduta in un canale. Sul mezzo viaggiavano quattro persone in totale, e due di esse sono sopravvissute mentre per le restanti due il destino è stato tristemente diverso.

Tutte e quattro le donne, in base a quanto emerso, erano colleghe di lavoro che stavano rientrando presso le proprie abitazioni dopo una giornata di lavoro, finito il turno in un’azienda dell’anconetano, ma all’altezza di Serra San Quirico sono finite dentro un canale con la macchina. Non è chiara la dinamica di quanto accaduto fatto sta che sul posto si sono recati gli uomini del soccorso nonché quelli dei vigili del fuoco, e per le due donne di cui sopra non vi è stato più nulla da fare, decedute prima dell’arrivo del personale sanitario.

INCIDENTI OGGI, DUE RAGAZZE DI 24 E 25 ANNI FALCIATE DA PIRATA DELLA STRADA

Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo riportare oggi anche quello che è stato segnalato nelle scorse ore in quel di Roma, e che ha visto due turiste del Belgio di 24 e 25 anni, venire travolte e uccise. La notizia è circolata solo in queste ore ma l’episodio risale alla notte fra sabato 8 e domenica 9 ottobre, ed è avvenuto sulla bretella della A/24, come spiega il sito dell’agenzia Ansa, all’altezza di Tor Cervara in direzione Roma.

Le due ventenni avevano appena preso un’auto Ncc, quando sarebbero scese per prestare soccorso dopo un incidente che ha causato due feriti gravi, per essere poi a loro volta falciate e uccise sul colpo. Il bilancio è pesantissimo: le due giovani turiste belghe morte, altri due uomini trasportati in codice rosso in ospedale e infine una donna ferita in maniera un po’ più lieve, portata in codice giallo al San Giovanni. Al vaglio degli inquirenti la posizione di un uomo che sarebbe fuggito dopo averle investite.

