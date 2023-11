Incidenti oggi, 20enne morto a Vercelli dopo essersi ribaltato/ Sull’A12 maxi tamponamento

Andiamo a scoprire insieme anche quali sono stati i principali incidenti verificatisi nelle ultime ore sulle strade italiane. Cominciamo da quanto accaduto a Lamporo, in provincia di Vercelli, dove un ragazzo di 20 anni è morto a seguito di un ribaltamento con la propria auto. La vittima era di Livorno Ferraris e l’episodio si è verificato presso la strada provinciale numero due. Il giovane era a bordo della sua auto quando, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada terminando la propria corsa impazzita in un campo dopo essersi ribaltato più volte.

Un impatto violentissimo che purtroppo non ha lasciato scampo al giovane occupante del mezzo, visto che quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, per lo stesso automobilista non vi era già più nulla da fare. Il 20enne ha fatto tutto da solo, visto che nessun’altra auto è rimasta coinvolta. Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in provincia di Roma, precisamente ad Anuillara Sabazia. In questo caso a perdere la vita è stata una donna di 67 anni che è stata investita e uccisa da un’auto guidata da una 26enne.

INCIDENTI OGGI, 67ENNE MORTA IN PROVINCIA DI ROMA

Lo scontro in via Romana, all’incrocio con via Monte Reatini, e la 67enne è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata dalla vettura. La 26enne alla guida dell’auto è stata denunciata per omicidio stradale. Da segnalare infine, fra gli incidenti di oggi, un maxi tamponamento avvenuto presso l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia in direzione di Civitavecchia.

Quattro le vetture coinvolte, a cominciare da un’auto con a bordo cinque giovani ragazzi e un pick-up con due uomini. Due auto che le seguivano non sono riuscite a frenare in tempo, centrando quindi le due davanti. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita in maniera grave e non si sono verificate delle vittime. Sul posto diverse ambulanze del 118 ma anche i vigili del fuoco che hanno aiutato i feriti ad uscire dalla loro auto.

