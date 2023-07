Incidenti oggi, 20enne morto dopo caduta in moto/ 69enne ciclista investito a Savona

Andiamo a fare il punto anche oggi, mercoledì 26 luglio 2023, su quali siano stati i principali incidenti che si sono verificati sulle strade italiane. Cominciamo da quanto accaduto in provincia di Caserta dove è morto un ragazzo di soli 20 anni, tale Yassin Vitale. Il giovane era di Sessa Aurunca ed era rimasto coinvolto in un incidente a Baia Domizia qualche settimana fa. Dopo diversi giorni di agonia alla fine il suo cuore ha smesso di battere: di fatto non si era mai ripreso da quando con la sua moto si era schiantato contro un muro. Yassin era stato soccorso in condizioni disperate e quando ricoverato in ospedale era stato sottoposto ad una serie di interventi chirurgici, ma nonostante nelle ultime settimane le sue condizioni fisiche sembravano migliorare, alla fine non ce l’ha fatta.

“L’Asd.Cellole Calcio si stringe intorno al dolore che ha colpito Diego Vitale e la sua famiglia per la prematura scomparsa del giovane fratello Yassin. Non ci sono parole per descrivere il dolore che questa triste notizia ci ha dato, vi siamo vicini, ora più che mai. Ci uniamo al vostro immenso dolore. Da tutti i componenti della società le più sentite condoglianze”, la nota del club calcistico in cui giocava Yassin. Il sindaco Guido Di Leone ha invece commentato. “Notizie che non vuoi mai ricevere. In queste situazioni ogni parola è superflua. Mi stringo al dolore di tutta la famiglia Vitale. Fai buon viaggio piccolo Yassin e che la terra ti sia lieve”.

INCIDENTI OGGI, DUE VITTIME A SAVONA E CUNEO

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto in provincia di Savona, a Pontinvrea, dove ha perso la vita un ciclista 69enne: l’uomo si sarebbe scontrato frontalmente con un veicolo sulla strada provinciale 50 e nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, alla fine per il ciclista non vi è stato nulla da fare.

Infine, fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi quello avvenuto in provincia di Cuneo a Monteu Roero, dove è morta una donna di 82 anni. La vittima si trovava su una Fiat Doblò insieme ad altre tre persone quando ad un certo punto si è ribaltata. L’82enne era al volante ed è morta sul colpo mentre una delle altre tre donne in auto è risultata ferita in maniera grave alle gambe anche se non è in pericolo di vita.

