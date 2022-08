Incidenti oggi, 21enne in moto contro un camion/ A Torino caos sulla statale 26

Iniziamo la giornata di sabato 27 agosto aggiornandoci su quelli che sono gli incidenti di oggi. Come riporta TorinoToday, durante le prime ore della mattinata di oggi si è registrato uno scontro sulla statale 26 all’altezza della frazione Torredaniele nel Comune di Settimo Vittone. Nell’incidente sono coinvolte tre automobili. Secondo una prima ricostruzione, a causare l’incidente sarebbe stato un “pirata della strada” scappato a piedi. Inoltre, alcune persone sarebbero rimaste incastrate all’interno degli autoveicoli.

I feriti sono stati liberati e affidati alle cure dei soccorsi giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e carabinieri di Ivrea. Questi ultimi sarebbero alla ricerca dell’uomo che avrebbe provocato l’incidente, non si sa ancora con quale dinamica.

Incidenti oggi: moto contro camion nel Lodigiano

Dramma anche nel Lodigiano, più precisamente nel paesino di San Rocco, dove un 21enne ha riportato lesioni gravissime dopo essersi schiantato in moto contro un camion. L’incidente, come riporta IlPiacenza, è avvenuto nel pomeriggio del 26 agosto e il giovane è stato stato elitrasportato a Pavia. La moto guidata dal ragazzo si è scontrata frontalmente con un furgone in una curva. Difficili le operazioni di soccorso: il giovane è stato caricato a bordo dell’elisoccorso e portato al San Matteo di Pavia.

Per cause al vaglio dei carabinieri del Radiomobile di Codogno, l’impatto è stato violentissimo. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la ruota anteriore della moto si sia staccata e sia rimasta incastrata sotto il mezzo, sbalzando il 21enne oltre il guard rail dopo un volo di circa 6 metri, che lo ha fatto finire tra la vegetazione. Immediatamente sono arrivati il 118 da Piacenza con l’auto medica e l’elisoccorso da Milano, insieme ai Vigili del Fuoco.

