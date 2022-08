Incidenti oggi: Gioia del Colle, un morto 5 feriti/ Rezzato, 19enne morta in frontale

Una lunga scia di sangue sulle strade italiane. Lo conferma il bollettino degli incidenti di oggi, venerdì 26 agosto 2022. Dopo la mezzanotte si è verificato un incidente sulla strada che collega Santeramo a Gioia del Colle, a pochi chilometri dalla cittadina gioiese. Le cause dello scontro non sono ancora note, di fatto sono rimaste coinvolte una Ford su cui viaggiavano tre donne e una Fiat Tipo con a bordo altre tre persone. La conducente della prima vettura è morta, grave un’altra passeggera dello stesso veicolo, ora si trova ricoverata in ospedale.

Invece le altre quattro persone sono rimaste ferite, ma non versano in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle per i rilievi del caso. Terribile il bilancio anche dell’incidente avvenuto nella notte, alle ore 1:45 circa, a Rezzato (Brescia). Tra gli incidenti di oggi, infatti, anche quello in cui una 19enne è morta in seguito ad uno schianto tra una moto e un’auto.

INCIDENTI DI OGGI: FRONTALE AUTO-MOTO A REZZATO (BRESCIA)

La vittima era in sella ad una moto condotta da un ragazzo di 22 anni. La giovane dopo l’impatto con l’autovettura è stata sbalzata a diversi metri di distanza, quindi non c’è stato nulla da fare per lei. Infatti, inutile si è rilevato l’intervento dei soccorritori dell’Area unica per le emergenze urgenze (Areu) giunti sul posto con automedica e due ambulanze. Altri due giovani sono rimasti feriti in maniera non grave: lo stesso centauro e il 25enne che era alla guida del veicolo: entrambi sono stati trasportati agli Spedali Civili di Brescia.

Sul posto comunque sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la carreggiata, mentre la polizia stradale di Brescia si è occupata per i rilievi. Gli agenti dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ed accertarne le responsabilità. L’incidente sarebbe avvenuto in via Garibaldi, vicino al semaforo: secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, lo scooter e l’auto erano fermi al semaforo installato all’incrocio con via Matteotti. A un centro punto l’auto avrebbe svoltato a sinistra, manovra che sarebbe vietata, quindi l’impatto è stato violento.











