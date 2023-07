Incidenti oggi, 21enne morto al Brennero/ Un 41enne motociclista deceduto a Ortona

Scopriamo insieme anche oggi quali siano stati gli incidenti più gravi registrati sulle strade italiane. Si comincia da quanto avvenuto sull’autostrada del Brennero dove ha perso la vita il 21enne Kevin Kuka, giovane talento della squadra di calcio della Virtus Bolzano, Serie D. L’incidente non è avvenuto nelle scorse ore ma ben 90 giorni fa: purtroppo il 21enne è deceduto ieri appunto quasi tre mesi di coma. Il ragazzo era a bordo di una Golf, in compagnia di altri 4 giovani, quando è stato sbalzato fuori dall’abitacolo dopo che la vettura tedesca è finita contro un Tir fermo a causa dei lavori in corso.

Il ragazzo era stato soccorso in condizioni disperate e portato presso l’ospedale Santa Chiara di Trento dopo è appunto deceduto in queste ore. Kevin Kuka era di Bolzano ma di origini albanesi, e si trovava in rianimazione subito dopo lo scontro devastante: famigliari e amici avevano sperato in un miracolo che alla fine non è avvenuto. “Ovunque tu sia, grazie per quello che ci hai dato. Ciao Kevin! Ac Virtus Bolzano. #21 #persempre”, il cordoglio via Facebook della squadra di calcio che ha voluto ricordarlo appunto nel giorno della sua morte.

INCIDENTI OGGI, MORTO UN 41ENNE E UN 85ENNE: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto a Massa, dove un 85enne è morto in via XX settembre, dopo essere stato investito mentre attraversava la strada.

La vittima si chiamava Enzo Marco Diamanti ed era molto conosciuta in città visto che curava una rubrica per il quotidiano La Nazione: era stato soccorso in condizioni critiche quindi portato in ospedale, ma durante il tragitto sull’ambulanza le sue condizioni si erano aggravate, morendo. Infine, fra gli incidenti che vi segnaliamo oggi, anche quello avvenuto ad Ortona, dove un 41enne a bordo di una moto si scontrato con un’auto: soccorso con l’eliambulanza è stato trasportato in ospedale a Pescara ma è morto poco dopo. Nello scontro è rimasto ferito in maniera grave anche un altro motociclista.

