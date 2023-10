Incidenti oggi, 21enne morto investito a Roma/ Auto fuori strada a Lecce: morto 22enne

Come ogni giorno anche oggi, venerdì 20 ottobre 2023, andiamo a scoprire quali sono stati i principali incidenti verificatisi nel nostro Paese e cominciamo da quanto avvenuto in Puglia, precisamente lungo la strada Maglie-Lecce, dove ha perso la vita un ragazzo di soli 22 anni in circostanze a dir poco tragiche. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il giovane si trovava in auto assieme alla fidanzata coetanea che era incinta all’ottavo mese, e che nello scontro è rimasta ferita in maniera grave.

A seguito dello schianto gli uomini del personale sanitario hanno prestato le prime cure sul posto alla 22enne per poi trasferirla d’urgenza presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove ha poi partorito d’urgenza. In seguito la ragazza è stata sottoposta ad una tac e in seguito trasferita in rianimazione, ancora in gravi condizioni. Starebbe invece bene il piccolo che pesa 3 chili e 150 grammi, e che è quindi riuscito a venire alla luce nonostante le tempistiche. Da ricostruire con esattezza quanto accaduto durante l’incidente ma sembra che la coppia viaggiasse su una Fiat Punto che si è ribaltata per cause ancora poco chiare, finendo contro il guardrail: indaga la polizia.

INCIDENTI OGGI, 21ENNE INVESTITO A ROMA

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto a Roma, dove ha perso la vita un altro giovanissimo, un ragazzo di soli 21 anni. L’episodio si è verificato di preciso in quel di via Flaminia, nella capitale, all’altezza della stazione di Labaro. Stando a quanto si apprende il ragazzo è stato investito e sarebbero rimaste coinvolte due auto, i cui automobilisti sono stati sottoposti ad alcol e droga test, dopo essersi fermati per prestare soccorso.

Il 21enne è stato rinvenuto in condizioni disperate e quindi trasferito in codice rosso presso l’ospedale Sant’Andrea dove purtroppo è deceduto qualche ora dopo il suo arrivo. Un curioso scherzo del destino ha voluto che il 21enne morto fosse compagno di classe di Leonardo Lamma, 19enne deceduto due anni fa a Roma in Corso Francia dopo una caduta in moto.

