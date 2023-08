Incidenti oggi 22 agosto/ Scontro frontale tra due auto: muore un 76enne, altri 3 feriti

Gli incidenti nelle strade italiane oggi, martedì 22 agosto 2023, hanno purtroppo causato ancora delle vittime. A San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, il settantaseienne Giuseppe Antonio Cisternino è morto dopo uno scontro frontale sulla strada provinciale 45 bis che attraversa le campagne del piccolo comune. L’uomo, come ricostruito da Ansa, era alla guida di una Fiat Panda che si è schiantata contro una Ford Fiesta che ha preso fuoco.

A bordo della Ford Fiesta in totale c’erano quattro persone, di cui tre sono rimaste ferite. Il conducente della Fiat Panda pare invece che fosse da solo. Le sue condizioni sono apparse fin da subito preoccupati. L’anziano era stato trasportato in ospedale, ma è deceduto dopo che gli sono state prestate le prime cure. È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente mortale. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono arrivati anche gli agenti della Polizia stradale per effettuare gli accertamenti necessari.

Incidenti oggi 22 agosto: scontri nelle Marche e in Trentino

Il bollettino degli incidenti di oggi va avanti con due scontri che per fortuna non hanno provocato vittime, a differenza di quello di San Giovanni Rotondo. A Siror, in provincia di Trento, un uomo di 71 anni residente a Primiero è uscito di strada per cause ancora da accertare. La vettura è finita più di 100 metri a valle lungo un ripido pendio. Ad allertare i soccorsi è stato un automobilista che è assistito alla scena. È stato necessario l’intervento di un elicottero per recuperarlo. Successivamente l’anziano è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara, dove si trova tuttora in gravi condizioni.

A Castelfidardo, in provincia di Ancona, un’auto e un tir si sono urtati sulla Strada statale 16 Adriatica. In base ad una prima ricostruzione, pare che la vettura abbia impattato contro la parte sinistra dell’autoarticolato e poi la carambola abbia coinvolto un altro veicolo. Il traffico è stato chiuso per diverse ore in entrambe le direzioni. Nessuna delle persone che erano a bordo sembrerebbe essere rimasta ferita.











