Incidenti oggi, 24enne morta a Pisa dopo frontale/ 41enne deceduto in monopattino

Ecco quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi oggi, mercoledì 19 aprile 2023, in Italia. Sulle strade italiane si registra purtroppo ancora sangue, a cominciare da quanto avvenuto a San Miniato, in provincia di Pisa, dove è morta una ragazza di soli 25 anni. La vittima, come riferito in queste ore da numerosi media online, era residente di Gambassi Firenze, ed è deceduta a seguito di uno scontro con un camion avvenuto lungo la strada regionale 429. Secondo quanto ricostruito, lungo un tratto in curva l’auto guidata dalla 25enne si sarebbe scontrata frontalmente con un mezzo pesante guidato da un 37enne.

Una volta che gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, per la ragazza fiorentina non vi era già più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto con il mezzo pesante. Soccorso in stato di choc invece il camionista, che è rimasto comunque illeso. La strada è rimasta chiusa al traffico per ore per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto nel pomeriggio di ieri a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove ha perso la vita un 41enne originario di Merì. Questi era a bordo del suo monopattino in via Salvatore Cattafi, non troppo lontano dall’ufficio di igiene mentale, quando è caduto dal mezzo green su cui stava viaggiando: trasferito d’urgenza presso il pronto soccorso del Fogliani di Milazzo, è morto poco dopo l’arrivo nel nosocomio.

INCIDENTI OGGI, 52ENNE MORTA IN PROVINCIA DI BRESCIA

Fra gli incidenti che dobbiamo riportarvi oggi, infine, uno scontro mortale avvenuto ad Esine, in provincia di Brescia. A seguito di un frontale fra due auto una donna di 52enne è morta, mentre una 39enne è rimasta ferita in maniera grave ma non in pericolo di vita.

Lo scontro si è verificato lungo la strada statale 42 attorno alle ore 14:00 di ieri pomeriggio, e in base alla ricostruzione sarebbero venute a contatto frontalmente una Citroen (guidata dalla 52enne) e una Volkswagen (guidata invece dalla 39enne). Pesanti le ripercussioni sul tratto interessato, con il traffico che è tornato alla normalità solo dopo ore.

