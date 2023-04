Incidenti oggi, un morto a Rovato dopo scontro auto-tir/ Ad Avellino grave 17enne

Andiamo anche oggi, martedì 18 aprile 2023, a scoprire insieme quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia, scontri che hanno causato delle vittime. Cominciamo da quanto accaduto a Rovato, nota località della provincia di Brescia, dove un automobilista è purtroppo deceduto. Stando a quanto riferito dai media locali, l’episodio si sarebbe verificato di preciso lungo la strada provinciale 11 fra Rovato e Coccaglio nel pomeriggio di ieri.

L’uomo era a bordo della sua auto quando si è scontrato violentemente con un mezzo pesante: nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorsi ma purtroppo per l’automobilista non vi è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate dopo l’impatto con il mezzo pesante. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco di Chiari, la polizia Stradale di Chiari, l’eliambulanza, un’auto medica e la polizia locale di Rovato, e la strada è rimasta chiuso al traffico per consentire alle autorità di effettuare tutti i rilievi del caso e far scattare le indagini. Da accertare quanto accaduto, e bisognerà capire eventuali responsabilità: dall’impatto molto violento fra l’auto, una station wagon, e il camion, la vettura è terminata contro il muro che delimita il sottopasso dove si è verificato lo scontro.

INCIDENTI OGGI, 17ENNE GRAVE AD AVELLINO DOPO SCONTRO

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in quel di Sant’Oronzo, frazione di Avellino. In questo caso ad avere la peggio è stato un ragazzo di soli 17 anni, soccorso in gravi condizioni e trasportato in codice rosso presso il pronto Soccorso dell’Ospedale “Moscati” di Avellino, quindi trasferito nel reparto di neurochirurgia.

In base alla ricostruzione sembra che un’auto, su cui viaggiavano tre persone fra cui il giovane, sia finita contro un furgone in sosta a pochi metri dalla casa circondariale. Il ragazzino ha subito delle fratture alle vertebre cervicali mentre gli altri tre occupanti l’auto sono rimasti feriti in maniera lieve e medicati sul posto.

