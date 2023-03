Incidenti oggi, 24enne morto ad Arezzo dopo frontale/ 46enne deceduto a Torino

Scopriamo insieme anche oggi, 28 marzo 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi sulle strade italiane. Partiamo da quanto avvenuto nella giornata di ieri in quel di Arezzo, precisamente lungo la strada che da Città di Castello porta alla nota località toscana, nei pressi del bivio con la provinciale 201 che porta a Celle. Un ragazzo di soli 24 anni, Tommaso Lisetti, ha purtroppo perso la vita.

Stando a quanto ricostruito dai colleghi di Today, la vittima si trovava a bordo della sua auto quando si è scontrata frontalmente con un tir: per la piccola Fiat Panda di colore nero, un impatto devastante, al punto che dopo lo scontro l’utilitaria torinese ha divelto il guard rail per poi terminare la propria corsa impazzita in un fossato. Sul luogo segnalato si sono recati nel giro di qualche minuto gli uomini del 118, che hanno rivenuto una scena a dir poco drammatica, con pezzi di lamiere ovunque; hanno quindi tentato di rianimare il 24enne in ogni modo ma per lo stesso non vi è stato nulla da fare, e ne è stato dichiarato il decesso sul luogo. L’elisoccorso, giunto per un eventuale trasporto in ospedale del ragazzo, è stato purtroppo rimandato indietro.

INCIDENTI OGGI, 46ENNE MORTO IN BICI A TORINO

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in via Di Nanni in quel di Torino. In questo caso a perdere la vita è stato un uomo di 46 anni originario del Marocco.

Nel tratto compreso tra via Vinadio e via Moretta, una vettura si è scontrata con una bici: sul mezzo a due ruote vi era proprio il marocchino che è morto sul colpo. Inutili infatti i soccorsi, visto che quando sono giunti sul luogo segnalato per il 46enne non vi era già più nulla da fare. Illesa invece la conducente della vettura. Stando alla ricostruzione l’auto avrebbe urtato un’altra vettura, una Ford Galaxy, dopo di che sarebbe finita contro un’altra auto e uno scooter, entrambi parcheggiati, per poi travolgere il 46enne in bici. Da ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

