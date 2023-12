Incidenti oggi, 27enne contromano morto a Spoleto/ Ad Andria auto contro muro: deceduto 44enne

Andiamo a scoprire insieme anche oggi, quali siano stati gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane nelle ultime ore. Partiamo da quanto accaduto in Puglia, di preciso in provincia di Andria, dove un uomo di 44 anni ha purtroppo perso la vita. La vittima, come riferito dai media locali, si chiamava Nicola Pastore e sembra che abbia fatto tutto da solo: a bordo della sua auto è finito fuori strada con uno schianto violento che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

L’episodio si è registrato precisamente in via Vecchia Spinazzola, una strada della periferia di Andria, e non è da escludere che l’uscita di strada sia stata causata da un malore: il 44enne alla guida ha perso il controllo terminando la sua folle corsa contro un muro. Sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini del 118, ma quando sono giunti sul luogo segnalato per l’automobilista non vi era già più nulla da fare e alla fine ne è stato decretato il decesso sul posto. Sulla vicenda è stata comunque aperta una indagine per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto.

INCIDENTI OGGI, CONTROMANO A SPOLETO: MORTO 27ENNE

Fra gli altri incidenti gravi da segnalarvi oggi anche quello avvenuto a Spoleto, nota località della provincia di Perugia, nella giornata di ieri. In questo caso a perdere la vita è stato un ragazzo che si trovava a bordo di un’auto che, per motivi non ancora chiari, ha percorso contromano un tratto di strada a quattro corsie, schiantandosi con un furgone che stava sopraggiungendo nel giusto senso di marcia, opposto a quello dell’auto.

La vittima aveva solo 27 anni e la ricostruzione nel dettaglio di quanto accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine, che anche tramite le videocamere di sorveglianza presenti in zona cercheranno di capire cosa sia accaduto. Si sa che lo scontro è avvenuto in località Fabbreria ed è stato devastante: fortunatamente l’autista del furgone è rimasto ferito ma non in maniera grave. Coinvolta anche un’altra auto che avrebbe comunque solo sfiorato quella della vittima poco prima dell’urto.

