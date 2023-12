Incidenti oggi, 16enne morto in scooter a Catania/ Giovane su e-bike deceduto ad Eboli

Sono tanti anche oggi gli incidenti drammatici verificatisi sulle strade italiane che dobbiamo purtroppo riportarvi. Partiamo da quello che si è verificato nella città siciliana di Catania, che ha causato la morte di un ragazzo 16enne, Michael Ruggieri, così come riferisca CataniaToday. L’episodio è avvenuto presso il rione San Cristoforo, e il giovane si trovava a bordo del proprio scooter, fra via Platania e via delle Calcare, quando ha perso il controllo del proprio mezzo finendo contro un’auto che sopraggiungeva dal senso di marcia opposto.

Purtroppo il 16enne ha perso la vita sul colpo visto che quando i soccorsi sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso. “Basta ergastoli del dolore, facciamo qualcosa di concreto, non facciamo ancora morire tanti giovani, tante vite umane spezzate, anche per l’incuria delle istituzioni da anni assenti. Una piaga sociale, umana, drammatica, una strage di innocenti senza senso e che dovrebbe scuotere le coscienze, non solo quando a morire sulla strada sono i giovani”, il commento dell’Associazione Vittime della Strada che ha chiesto un incontro con Enrico Trantino, sindaco della città.

INCIDENTI OGGI, MAXI SCONTRO SUL GRA: UN MORTO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche il maxi scontro avvenuto nella giornata di ieri sul GRA fra Pisana e Magliana: 6 i veicoli coinvolti, con un morto e sei feriti. L’episodio ha coinvolto un camion, tre furgoni e due auto, e secondo quanto scrive il Corriere della Sera alla base del maxi tamponamento potrebbe esservi l’eccessiva velocità dei veicoli o delle manovre errate alla guida; sembrerebbe infatti che uno dei conducenti coinvolti fosse al telefonino mentre guidava.

Sul posto sono giunti nel giro di pochi minuti gli uomini del 118, con diversi mezzi, assieme alle pattuglie della Polstrada e ai vigili del fuoco: per la vittima non vi è stato nulla da fare, morta sul colpo, mentre fra i feriti ve ne sarebbero due in gravi condizioni, e si trovano al momento ricoverati presso gli ospedali San Camillo e Sant’Eugenio. Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Da segnalare infine, fra gli incidenti che vi riportiamo oggi, anche la morte di un giovane in quel di Eboli, nota località della provincia di Salerno. Secondo quanto riferito dai media locali, si tratta di un ragazzo straniero che si trovava a bordo di una e-bike quando è stato travolto da un auto. L’impatto è stato devastante e quando sono giunti gli uomini del 118, per lo stesso non vi era già più nulla da fare: decretata la morte sul colpo.

