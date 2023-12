Incidenti oggi, 70enne morto in Apecar a Mantova/ Scontro fra 2 auto a Como: due in codice rosso

E’ giunto il momento di vedere anche oggi quali siano stati gli incidenti più gravi registrati sulle strade italiane e che hanno purtroppo causato delle vittime o dei feriti gravi. Partiamo da quello accaduto a Canneto sull’Oglio, in provincia di Mantova, dove è morto un uomo di 70 anni. La vittima era l’ex postino del paese, come riferito dai media locali, e si trovava a bordo di una Apecar, un motocarro, quando si è scontrato con un’auto.

L’impatto è stato devastante e non ha lasciato scampo al povero 70enne: quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, l’anziano signore era già in condizioni disperate e dopo una ventina di minuti circa in cui il personale sanitario ha provato a rianimarlo, ha esalato l’ultimo respiro. La vittima era a bordo di un motocarro Ape 703 finito contro un Mercedes GLC e stando ad una prima ricostruzione, il 70enne era uscito da poco dal negozio di ferramenta che si trova in via Europa, ed era salito sul motocarro, ma quando stava facendo manovra per immettersi in strada è appunto sopraggiunta la Mercedes GLC e lo schianto. In pochi minuti sul luogo anche i famigliari del 70enne, tenendo conto che si trattava di una persona molto conosciuta vista la sua attività di portalettere. Da ricostruire con esattezza cosa sia accaduto.

INCIDENTI OGGI, SCONTRO FRA DUE AUTO IN PROVINCIA DI COMO

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto nella provincia di Como, precisamente lungo la strada Provinciale numero 29 che da Cuasso va verso il lago Ceresio. Uno scontro fra due veicoli che fortunatamente non ha causato delle vittime, ma dei feriti gravi. Sul posto, infatti, anche l’elisoccorso e il personale sanitario hanno curato cinque persone, di cui due rimasti incastrati nelle auto incidentate.

Sul posto anche un’automedica e tre ambulanze di Croce Rossa Arcisate, Sos Cunardo, Croce Rossa di Uggiate Trevano, oltre che i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Due persone sono state portate negli ospedali della zona in codice rosso viste le loro condizioni fisiche.

