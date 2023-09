Incidenti oggi, 29 settembre/ Scontro in tangenziale a Udine: 3 persone in ospedale

Nuovi incidenti che macchiano di sangue le strade italiane anche in questo venerdì 29 settembre. A Udine due vetture e uno scooter si sono scontrate lungo la tangenziale, nel tratto compreso tra Povoletto e Tavagnacco, nel territorio comunale di Reana del Rojale nella serata di giovedì 28 settembre. Tre persone sono state soccorse e trasportate in ospedale. Sul posto è arrivato un equipaggio di un’ambulanza proveniente da Udine e l’automedica. Per i tre feriti è stato disposto il trasferimento all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: uno risulta essere in condizioni piuttosto gravi mentre gli altri due in due in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Udine e i Vigili del fuoco per i rilievi del caso.

Omicidio Castelfiorentino, morta la 35enne Klodiana Vefa/ Caccia al marito in fuga

Sempre nella giornata di ieri, una donna è morta a Firenze a causa di un incidente stradale avvenuto in viale Corsica intorno alle 10. La vittima era a bordo di uno scooter come passeggera: davanti a lei il marito, rimasto ferito e trasportato in codice giallo all’ospedale di Careggi. Nello scontro, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale intervenuta insieme ai sanitari, coinvolti anche un’auto e un camion. Resta da ricostruire la dinamica dell’incidente, come spiega l’Ansa.

SPARATORE DI ROTTERDAM/ La rabbia folle di un desiderio "muto" così comune ai nostri giovani

Incidenti oggi: morta la donna investita a Roma

Mary Grace Duque, la donna di origini filippine che viveva nella zona del Prenestino, a Roma, investita mercoledì mattina intorno alle 6:30 da una Fiat Panda, poi fuggita, non ce l’ha fatta L’incidente è avvenuto in largo Preneste, all’incrocio con via Prenestina. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi insieme ad una volante della polizia locale del V gruppo Prenestino, per i rilievi dell’incidente. Le condizioni della donna erano apparse subito gravi, tanto che era stata trasferita immediatamente all’Umberto I. La 42enne è stata dichiarata morta poco più di 25 ore dopo l’impatto.

Giampaolo Amato, medico accusato di avere ucciso moglie e suocera con mix di farmaci/ Smartwatch lo incastra

Un altro incidente, nella serata del 28 settembre, è avvenuto in autostrada, sulla A19 (Palermo-Catania). Come spiega Il Giornale di Sicilia, una Smart, per cause da accertare, è andata a sbattere sul guard-rail, poco prima dello svincolo di Trabia, ed ha subito gravi danni. L’auto viaggiava nella carreggiata in direzione Catania. Il giovane conducente è rimasto ferito. Nei minuti precedenti all’arrivo dell’ambulanza, si è creata una lunga coda tra Altavilla Milicia e Trabia. Come spiegato ancora dal quotidiano siculo, i soccorsi hanno impiegato diversi minuti prima di giungere sul posto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA