Incidenti oggi, mamma e figlia morte sull’A13/ A Bologna donna muore sull’A22

Ancora incidenti sulle strade italiane, con feriti e purtroppo morti. Nel pomeriggio di ieri una tragedia è avvenuta lungo l’autostrada A13 tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. Il bilancio terribile vede tra i deceduti una mamma di 49 anni e la figlia di appena 5. Il personale di soccorso del 118 è arrivato immediatamente ma purtroppo i tentativi di rianimare le persone coinvolte sono stati vani. A perdere la vita sono state Maria Grazia Forgetta, 49 anni, e la figlia, che avrebbe compiuto 6 anni tra pochi giorni. Alla guida dell’auto c’era il papà della bimba, Michele Petriccione, 50 anni. L’uomo è rimasto ferito ma non è mai stato in pericolo di vita.

Secondo Padova Oggi, l’auto su cui viaggiava la famiglia si è schiantata contro un tir che si trovava fermo in coda per un altro incidente, avvenuto qualche minuto prima. L’impatto del tamponamento non ha lasciato scampo alla famiglia. Infatti, dopo lo scontro, l’auto si è andata a schiantare contro un secondo camion. Mamma e figlia sono morte sul colpo e l’autostrada A13 è stata chiusa per tutto il pomeriggio. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 ma anche vigili del fuoco, agenti della polizia stradale e i tecnici di Autostrade.

Incidenti oggi: scontro tra quattro veicoli a Rivoli

Dramma, nel primo pomeriggio di ieri, anche a Bologna, dove una donna di 76 anni è morta in seguito a un tamponamento tra un’auto e un camion che la precedeva. L’incidente è avvenuto nella corsia nord dell’A22, tra i caselli di Campogalliano e di Carpi, in provincia di Modena. Come spiega Modena Today, l’impatto è stato violento e ha portato alla morte immediata della donna, che viaggiava come passeggera. Il marito, al volante al momento dello schianto, è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato all’Ospedale Maggiore in elisoccorso. La Dacia dei coniugi avrebbe centrato un autoarticolato che si trovava in una piazzola di sosta di emergenza.

Incidente, ieri 27 settembre, anche in tangenziale a Torino, in direzione nord all’altezza dell’interscambio, nel territorio di Rivoli. Si è verificato uno scontro tra quattro veicoli ma le cause sono ancora in fase di accertamento: indaga la polizia stradale di Torino-Settimo. Il bilancio è di tre persone ferite: due in codice verde e uno in codice giallo. Tutti sono stati trasportati dal personale sanitario del 118 al vicino ospedale di Rivoli. Sul posto, per la gestione della viabilità, è arrivato il personale di Ativa.











