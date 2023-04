Incidenti oggi, 30enne morto in monopattino a Como/ 65enne deceduto a Sassari

Andiamo a scoprire insieme anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi verificatesi sulle strade italiane nelle ultime ore, scontri drammatici che hanno causato vittime, feriti gravi o paralizzato il traffico. Partiamo da quanto accaduto nella giornata di ieri a Castelsardo, nota località della provincia di Sassari, dove ha perso la vita un uomo di 65 anni. Secondo la ricostruzione riportata da Virgilio, citando l’Unione Sarda, l’episodio si è verificato di preciso lungo la strada provinciale 90, quella che collega Castelsardo a Santa Teresa di Gallura: due macchine si sono scontrate con un camion.

Purtroppo l’impatto fra le due vetture non ha lasciato scampo ad uno dei due automobilisti, deceduto sul colpo. Nel giro di pochi minuti si sono recati sul posto gli uomini del 118 che hanno cercato in tutti i modi di rianimare il 65enne ma per lo stesso non vi è stato purtroppo nulla da fare. L’incidente, secondo quanto emerge, sarebbe stato causato da un camion della nettezza urbana locale che sarebbe finito fuori strada: il conducente del mezzo avrebbe infatti perso il controllo per cause ancora da accertare, scontrandosi contro le due auto che sopraggiungevano nell’opposto senso di marcia.

INCIDENTI OGGI, TAMPONAMENTO IN A1 E TRAFFICO IN TILT

Alla guida di una delle due auto vi era Antonio Luigi Pinna, residente di Torpé, che purtroppo non ce l’ha fatta: il camion ha centrato in pieno la sua vettura facendola cadere in una scarpata. Ferito in maniera grave il conducente dell’altra auto, trasportato in elisoccorso presso l’ospedale di Sassari, mentre l’uomo a bordo del camion è rimasto praticamente illeso.

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto nel pomeriggio di ieri lungo l’autostrada A1, precisamente al km 347, in direzione nord. Coinvolti un’auto ed un furgone, e nello scontro sono rimaste ferite quattro persone, fra cui due minori, oltre ad una donna di 43 anni e un uomo di 72. Fortunatamente nessuno di loro è risultato essere in gravi condizioni, dopo la visita dell’automedica proveniente da Arezzo. L’incidente ha comunque causato enormi ripercussioni sul traffico autostradale, una seconda giornata di passione per gli automobilisti dell’A1 dopo quella di martedì in cui si erano verificati ben 12 km di coda vicino a Firenze sempre a seguito di un tamponamento. Fra gli incidenti di oggi, infine, da segnalare la morte di un 30enne a bordo di un monopattino scontratosi stamane poco prima delle ore 6 con una vettura in quel di Limido Comasco, provincia di Como: trasportato in codice rosso all’ospedale è morto poco dopo il ricovero.

