Incidenti oggi, centauro morto a Torino/ 65enne deceduto in provincia di Foggia

Scopriamo insieme anche oggi quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi in Italia nelle ultime ore. Partiamo da quanto accaduto in quel di Torino, dove ha perso la vita un motociclista. La vittima è deceduta attorno alle ore 15:30 di ieri pomeriggio, giorno di Pasquetta, in corso Vittorio Emanuele, angolo corso Inghilterra. Secondo quanto riferito dai quotidiani online, a cominciare da La Stampa, il motociclista era a bordo di una Honda modello Hornet quando si è scontrato con una Fiat Panda: nell’urto la piccola utilitaria ha perso il controllo ed è finita ribaltandosi.

Per la donna alla guida solo qualche ferita ritenuta non grave mentre ha avuto la peggio il centauro che invece è morto sul colpo: l’arrivo degli uomini del 118 è stato tempestivo ma per lo stesso non vi è stato nulla da fare ed è stato quindi dichiarato deceduto. Sulla Fiat Panda viaggiavano tre ragazze, due delle quali delle sorelle, tutte trasportate al Cto di Torino, ma come detto sopra le loro condizioni fisiche sono state ritenute non gravi. E’ il secondo incidente mortale nel torinese con vittima un centauro nel giro di 24 ore: nella giornata di Pasqua era infatti morto un motociclista 25enne.

INCIDENTI OGGI, 65ENNE MORTO A 20KM DA FOGGIA

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in provincia di Foggia, di preciso lungo la strada statel 90, dove è morto un uomo di 65 anni. A circa una 20ina di chilometri dalla nota cittadina pugliese, la vittima ha perso il controllo del proprio mezzo, forse a seguito delle condizioni scivolose dell’asfalto per via del maltempo.

La vittima è quindi finita fuori strada, per poi schiantarsi in maniera molto violenta: un impatto così devastante al punto che il guidatore a bordo è stato scagliato fuori dall’auto, cadendo rovinosamente a terra. Anche in questo l’arrivo degli uomini del soccorso è stato tempestivo ma per il 65enne alla guida della Mini non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate, e l’uomo è stato dichiarato deceduto sul posto.

