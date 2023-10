Incidenti oggi, 30enne si schianta contro un muro a Torino/ Bimba di 10 mesi morta a Chieti

Il bilancio degli incidenti di oggi, lunedì 30 ottobre, è ancora una volta drammatico. Sulla direttissima della Mandria, in provincia di Torino, il trentenne Andrea Mautino ha perso la vita dopo che la sua Lancia Y si è schiantata contro un muro del parco regionale e lo ha sfondato. I soccorsi si sono rivelati inutili. È morto sul colpo a causa delle ferite riportate.

La dinamica del sinistro, avvenuto all’altezza dell’ingresso di Cascina Oslera, non è ancora chiara. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del nucleo radiomobile di Venaria che hanno effettuato i rilievi, l’operaio originario di Rivarolo Canavese viaggiava in direzione di Torino quando, all’altezza della rotonda, ha perso il controllo della macchina per cause ancora da definire. Quando i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 sono arrivati, la vittima era già priva di vita. I soccorritori non hanno potuto fare altro che estrarre dalle lamiere il suo corpo.

INCIDENTI OGGI: DRAMMA A CHIETI, MORTI UN UOMO E UNA NEONATA

Un altro dramma causato dagli incidenti di oggi è quello di Chieti, dove uno scontro avvenuto tra una Mercedes classe A e un’Audi Q2 sulla strada statale 650 “Trignina” in territorio di San Salvo al km 72.600 ha causato due vittime. Il frontale, avvenuto per cause ancora da chiarire, ha provocato la morte del ristoratore quarantenne Alessio Amicone, il quale viaggiava da solo sulla sua auto, e di una neonata di dieci mesi, Amalia, che si trovava sull’altra vettura insieme al papà, alla mamma e al fratellino di quattro anni. La piccola non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate.

Tutti e tre sono rimasti feriti. La donna si trova all’ospedale di Vasto. Il bambino, che era insieme a lei, nelle scorse ore si è invece aggravato ed è stato trasferito in elisoccorso nella struttura ospedaliera di Pescara, dove si trova anche il padre. C’è molta apprensione per le loro condizioni.











