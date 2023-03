Incidenti oggi, 33enne centauro morto a Messina/ Un 64enne deceduto a Lecco

Anche oggi andremo a raccontarvi quali sono stati purtroppo gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane, scontri che hanno causato delle vittime. Partiamo da quanto avvenuto nel comune di Varenna, in provincia di Lecce. Un uomo di 64 anni a bordo della sua moto è rimasto coinvolto in un incidente stradale che gli è stato fatale. Coinvolto anche un altro motociclista che risulterebbe essere ricoverato in gravi condizioni.

L’episodio si è verificato lungo la strada provinciale 72 all’altezza di Fiumelatte di Varenna, tratto stradale che costeggia il lago di Como e che è stata successivamente chiuso di modo da ripristinare il manto stradale e nel contempo permettere i migliori soccorsi ai due motociclisti coinvolti. Secondo la ricostruzione sembra che la vittima 64enne e l’altro motociclista ferito viaggiassero sulla stessa moto, e i due si sarebbero schiantati con un’auto che proveniva dalla direzione opposta. Sul luogo dello scontro anche l’eliambulanza che nulla ha potuto fare per il centauro deceduto sul colpo, mentre l’altro è stato trasferito d’urgenza presso l’ospedale più vicino e risulta essere grave.

INCIDENTI OGGI, 33ENNE MORTO CON LA PROPRIA MOTO A MISTRETTA

Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello avvenuto in provincia di Messina e anche in questo caso a perdere la vita è stato un motociclista. La vittima è un ragazzo di 33 anni che stando a quanto ricostruito avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del proprio mezzo e sbattendo violentemente sull’asfalto.

Un impatto che purtroppo gli è stato fatale visto che quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato per il 33enne motociclista non vi era già più nulla da fare. La vittima si chiamava Iliano Frasconà ma non è ben chiaro come abbia fatto a cadere a terra. Sul posto si sono recati subito i soccorsi nonché i carabinieri e i vigili del fuoco, ma come detto sopra, per il ragazzo è stato tutto inutile. Saputa la notizia la comunità di Mistretta è rimasta sconvolta.

