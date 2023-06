Incidenti oggi, 35enne motociclista morto a Firenze/ 67enne investito al porto di Fano

Scopriamo insieme anche oggi, venerdì 30 giugno 2023, quali sono stati gli incidenti più gravi verificatisi nel nostro Paese e cominciamo da quanto accaduto nella zona del Mugello, in provincia di Firenze, dove un motociclista di soli 35 anni ha perso la vita. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’episodio si è verificato di preciso lungo la strada provinciale 39 di Panna, dove una moto e un camion si sono scontrati. Un impatto purtroppo devastante che non ha lasciato pressochè scampo al centauro: quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, per lo stesso non vi era infatti già più nulla da fare.

Panfilo Colonico: "Libero perché ho pagato 200mila€"/ Polizia Ecuador: "Chef rilasciato grazie a noi"

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto a Fano, sul molo di Ponente, dove un uomo anziano ha perso la vita dopo essere stato investito. Secondo le indiscrezioni emerse, un autista originario dell’Albania era alla guida di un furgone che fornisce alimentari per la ristorazione: stava facendo manovra in retromarcia e non si è accorto della presenza dell’anziano, investendolo in pieno. Dopo aver sentito il botto il guidatore d’istinto ha fermato la marcia, portandosi avanti, e così facendo è passato ulteriormente sopra l’anziano che è deceduto sul colpo. La vittima aveva 79 anni e quando il 118 è giunto sul luogo dell’incidente non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Allerta meteo arancione Toscana/ Forti temporali e scuole chiuse in numerosi comuni

INCIDENTI OGGI, 67ENNE MOTOCICLISTA MORTO A NOVARA

Segnaliamo infine oggi, fra gli incidenti più gravi delle ultime ore, quello avvenuto ieri in quel di Gozzano, in provincia di Novara. Anche in questo caso a morire è stato un centauro che si è scontrato con un’auto nei pressi della Rubinetteria Zucchetti: il motociclista aveva 67 anni e quando i soccorsi si sono recati sul luogo dello scontro era già in condizioni disperate. Portato in ospedale a Borgomanero, in codice rosso, è purtroppo deceduto poco dopo l’arrivo.

LEGGI ANCHE:

ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora MES: Governo Meloni presenta alla Camera sospensiva di 4 mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA