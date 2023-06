Incidenti oggi, 56enne morto a Sassari dopo caduta in moto/ Una vittima anche a Udine

Scopriamo insieme anche oggi quali sono stati i principali incidenti stradali avvenuti in Italia nelle ultime ore, scontri drammatici che hanno causato vittime o feriti gravi. Partiamo da quanto accaduto a Tempio Pausaina, in provincia di Sassari, dove ha perso la vita un uomo di 56 anni. La vittima si chiamava Roberto Spano ed era un vigile del fuoco: a bordo della sua moto ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi violentemente.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, così come riportato dai media locali, l’uomo avrebbe effettuato un sorpasso sulla sua Yamaha 850 lungo uno dei tornanti della Tempio Oschiri, finendo contro un guardrail e sbattendo violentemente la testa. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo allo stesso 56enne visto che quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato, per il motociclista non vi era ormai più nulla da fare. Aperte le indagini per cercare di scoprire come mai il centauro abbia perso il controllo, e non è da escludere la presenza di sabbia sull’asfalto.

INCIDENTI OGGI, UN MORTO A UDINE, UNO A PARMA: I DETTAGLI

Fra gli incidenti più gravi che vi segnaliamo oggi anche quanto avvenuto in località Ruda, in provincia di Udine, dove ha perso la vita un altro motociclista. L’incidente è accaduto in quel della strada regionale 351 che è rimasta chiusa per qualche ora per permettere i soccorsi e la pulizia della stessa strada. A scontrarsi, l’uomo a bordo della moto e un mezzo pesante, e quando sul luogo segnalato sono giunti gli uomini del soccorso, recatisi sul posto anche con un elicottero, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro.

Segnaliamo infine una tragedia sull’Autocisa, all’altezza di Selva di Bocchetto, in provincia di Parma, dove si è verificato un altro incidente mortale: un tir con a bordo una gru ha toccato il cavalcavia dell’A15, e il camionista a bordo è morto sul colpo. L’autostrada è stata chiusa fra Fornovo e Borgotaro in direzione La Spezia provocando non poche ripercussioni sul traffico locale.











