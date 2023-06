Incidenti oggi, 55enne investito da betoniera a Scafati/ A Salerno travolto un 50enne

Facciamo il punto anche oggi, giovedì 29 giugno 2023, su quali siano stati gli incidenti principali delle ultime ore, gli scontri più gravi e drammatici avvenuti sulle strade del nostro Paese. Partiamo da quanto accaduto a Scafati, in provincia di Salerno, dove un 55enne ha perso la vita, investito da una betoniera. L’uomo era a bordo della sua bicicletta e si chiamava Massimo Fabiano: nei pressi del santuari di Bagni, stando ad una prima ricostruzione, si sarebbe scontrato con il mezzo pesante all’altezza di una curva, venendo poi investito.

Una morte orribile quella del ciclista di 55 anni, travolto e schiacciato dalle grandi ruote del camion, il tutto sotto gli occhi di numerose persone che erano in zona. Subito è partita la chiamata ai soccorsi, che sono giunti sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti, ma quando gli uomini del 118 hanno preso in cura la vittima, per la stessa non vi era orma più nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate dopo l’impatto, lesioni risultate fatali. Il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha espresso il suo cordoglio via Facebook, scrivendo: “Per l’amico Massimo, tragicamente scomparso chiedo alla Città un minuto di silenzio anche come momento di riflessione sulla sicurezza stradale che deve vederci impegnati tutti un’azione concreta, ognuno nel suo ruolo istituzionale e non. Un ringraziamento ai Carabinieri in particolare al Tenente Vitolo per l’immediato intervento”. Da ricostruire l’esatta dinamica del sinistro per accertare eventuali responsabili.

INCIDENTI OGGI, 50ENNE INVESTITO A SALERNO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo purtroppo riportarvi oggi anche quello accaduto a Pontecagnano Faiano, sempre in provincia di Salerno, non troppo distante dal luogo del precedente incidente

Un 50enne del posto, tale Antonello Mogavero, è stato investito da un’auto guidata da un giovane mentre stava attraversando la strada sulla litoranea, nei pressi della discoteca Dolcevita. Anche in questo caso l’intervento degli uomini del 118 è stato tempestivo ma per il passante travolto dall’automobile non vi è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate dopo lo scontro con la vettura.

