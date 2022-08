Incidenti oggi, 36enne morto a Cagliari/ A Terzo due vittime dopo scontro fra auto

Anche oggi, mercoledì 31 agosto 2022, andremo a fare il punto su quali siano stati gli incidenti più gravi delle ultime ore, a cominciare da quello avvenuto ieri pomeriggio in Sardegna, precisamente a Cagliari. Un uomo, Simone Longu, cagliaritano di 36 anni, è deceduto a seguito dello scontro con un’autovettura. L’episodio, come riferito dall’edizione online de La Nuova Sardegna, si è verificato presso lo svincolo per Viale Marconi e Quartu, poco prima del quartiere di Genneruxi, e a quanto ricostruito, sembra che la vittima, in sella ad una moto, abbia urtato un’utilitaria, per poi cadere violentemente a terra.

Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al 36enne centauro, morto praticamente sul colpo. Illeso invece il guidatore del mezzo a quattro ruote, che si è subito fermato e che ha allertato i soccorsi, portatisi sul luogo segnalato pochi minuti dopo la chiamata. Gli uomini del 118 hanno cercato di rianimare il motociclista, invano, e alla fine ne è stato constatato il decesso. Secondo quanto emerso, il 36enne era a bordo di uno scooter della Honda SH300, ed avrebbe urtato in maniera laterale una Ford Fiesta, molto probabilmente durante una manovra di sorpasso.

INCIDENTI OGGI, SCONTRO FRA DUE AUTO A TERZO: DUE MORTI

Pesanti le ripercussioni sul traffico cittadino, con una lunga fila di auto in direzione Poetto, circa due chilometri di coda, poi smaltiti nel corso della giornata. Fra gli incidenti mortali che vi segnaliamo oggi anche quello avvenuto nella serata di ieri in provincia di Alessandria, di preciso nella località Terzo d’Acqui.

Dopo le ore 22:00 due persone sono morte a seguito di uno scontro fra due auto, avvenuto sulla strada provinciale 230, tratta che collega Terzo a Castel Boglione, in località Serra. Nello scontro sono rimaste coinvolte anche altre tre persone, tutte risultate essere ferite in maniera non grave dopo l’impatto. Non sono stati resi noti ulteriori particolari, e si sa solo che sul luogo si sono recati gli uomini del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

