Incidenti oggi, tragedia a Bertiolo: morto automobilista 37enne/ Frontale con un tir

Nel bollettino incidenti di oggi, martedì 30 agosto 2022, risulta anche quello drammatico avvenuto a Bertiolo, in provincia di Udine, dove, per motivi che sono ancora in fase di accertamento da parte degli inquirenti, un tremendo scontro frontale si è verificato sulla Napoleonica tra Bertiolo e Talmassons. A perdere la vita è stato un uomo di 37 anni d’età, residente a Cervignano del Friuli, il quale pare si stesse recando sul posto di lavoro a bordo della sua Polo, che ha improvvisamente impattato contro un tir proveniente dal senso di marcia opposto.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi, Biden: "1,1 mld di $ per armare Taiwan" (30 agosto)

Il camionista ha riportato alcune ferite, mentre per il conducente dell’auto non c’è stato purtroppo nulla da fare: ha perso la vita sul colpo. Subito sono stati chiamati i soccorritori, che si sono recati tempestivamente a Bertiolo: gli uomini del 118 sono intervenuti anche con l’ausilio dell’elicottero e sono giunti in loco anche i vigili del fuoco volontari di Codroipo e di Udine, senza poter però fare nulla per strappare l’uomo alla morte.

Università Perugia e Agenzia Dogane: accordo tirocini studenti/ "Così si crea lavoro"

INCIDENTI OGGI: TRAGEDIA A BERTIOLO, MORTO ANCHE UN MOTOCICLISTA IN PROVINCIA DI TORINO

Non soltanto il grave sinistro di Bertiolo nel bollettino incidenti di oggi, che annovera anche lo scontro mortale avvenuto nelle scorse ore in provincia di Torino, più precisamente a Orbassano, all’altezza dell’incrocio regolato da semaforo fra strada Torino (Sp6) e via Fausto Coppi. In particolare, a scontrarsi sono stati una motocicletta e un furgone e a morire è stato il centauro, Giuseppe Loreè, un 38enne che abitava a Torino.

Come riportano le principali testate giornalistiche territoriali, sul punto dell’impatto sono intervenuti gli agenti di polizia locale e i carabinieri della stazione di Orbassano, che adesso avranno il compito di ricostruire la dinamica del sinistro. Intanto, la moto e il furgone sono stati sequestrati dagli inquirenti per gli accertamenti di rito e saranno al tempo stesso esaminate le immagini registrate dalle telecamere installate all’incrocio, le quali potranno consentire di disporre di risposte più precise e accurate a uno dei sinistri contenuti nel bollettino incidenti oggi.

Coronavirus, perché alcuni non si ammalano?/ L'interferenza virale e la resistenza a…

© RIPRODUZIONE RISERVATA