Incidenti oggi, 46enne carabiniere morto in Molise/ Una 63enne deceduta a Enna

Facciamo il punto anche oggi, giovedì 5 gennaio 2022, così come ogni giorno, su quali siano stati gli incidenti più gravi avvenuti nelle ultime ore sulle strade d’Italia. Si parte con quanto registrato ieri a Venafro, in provincia di Iserna (in Molise), dove ha perso la vita un carabiniere a seguito di uno scontro fra auto.

L’incidente si è verificato sulla strada statale 6 in direzione Casiliani al chilometro 9+300, frazione di Ceppagna. Secondo quanto emerso, due auto sarebbero venute a contatto, precisamente un SUV compatto e un’utilitaria, e il contatto sarebbe stato frontale e molto violento. Purtroppo per un 46enne originario della Campania, residente in provincia di Caserta, non vi è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. In seguito si è scoperto che l’uomo fosse un carabiniere di servizio a Roma, e che stava per recarsi sul luogo del lavoro dopo aver lasciato la propria abitazione.

INCIDENTI OGGI, DUE VITTIME A ENNA E VERBANIA: I DETTAGLI

Fortunatamente solo ferito l’altro automobilista coinvolto, anche se non sono state diffuse le generalità. Sul luogo del frontale sono giunti nel giro di pochi minuti gli uomini del 118, con i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, ma per il 46enne militare dell’Arma non vi è stato purtroppo nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate dopo l’impatto. Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello avvenuto sulla strada statale 117 al bivio torre Enna, in Sicilia, dove ha perso la vita una 63enne, tale Laura Pizzi.

Resta ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto ma è certo che nell’incidente sia rimasto coinvolto anche un camion il cui guidatore è stato trasportato presso l’ospedale Umberto I. Infine da segnalare un’altra vittima in provincia di Verbania, precisamente in quel di Pallanza: un uomo di più di 70 anni è deceduto lungo il viale del cimitero dopo essersi ribaltato con la sua auto facendo tutto da solo. Forse ha avuto un malore ed ha perso il controllo del mezzo.











