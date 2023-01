Incidenti oggi a Messina, morto un noto chirurgo/ Una vittima anche a Gorizia

Ecco il consueto appuntamento con gli incidenti più gravi che si sono verificati oggi e nelle ultime ore in Italia, quegli scontri che purtroppo hanno causato delle vittime, ennesimi decessi che vanno ad aggiungersi ad un lungo elenco di morti. Partiamo subito da quanto avvenuto nella giornata di ieri in provincia di Catania, precisamente a Gravina, dove ha perso la vita un uomo di 66 anni.

La vittima, originaria di Messina ma residente in quel di Lentini, si chiamava Alfio Garrotto come scritto da Today, e l’incidente è accaduto in via Etnea, nei pressi dello svincolo della tangenziale. L’uomo era a bordo della sua moto, una Harley-Davidson, quando si è scontrato con un camion per cause ancora da accertare. Stando a quanto emerso sembra che il motociclista sia stato travolto da un tir che trasportava frutta a pochi metri dal benzinaio della Q8. In seguito si è scoperto che la vittima fosse un moto medico chirurgo messinese, molto conosciuto nella zona.

INCIDENTI OGGI, UN 60ENNE VITTIMA A GORIZIA

A causa dello scontro il traffico in zona ha avuto pesanti ripercussioni, con la strada che è rimasta chiusa a lungo alla circolazione, per tutte le operazioni di ripristino della viabilità, nonché dello spostamento della salma: per il 66enne non vi è stato nulla da fare, morto sul colpo prima dell’arrivo dei medici. Fra gli incidenti più gravi di oggi anche quello che si è verificato a Cormons, in Friuli Venezia Giulia (provincia di Gorizia), dove è morto un uomo di 60 anni.

L’episodio è avvenuto di preciso sulla strada regionale 56, e la vittima era a bordo di un’auto che si è scontrata frontalmente con un altro mezzo. Lo scontro, la cui dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, non ha purtroppo lasciato scampo al 60enne: quando gli uomini del 118 sono giunti sul luogo segnalato non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Solamente ferito invece l’altro automobilista rimasto coinvolto nel violento impatto.

