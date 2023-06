Incidenti oggi, 48enne morto a Grosseto/ A Sestri deceduta una motociclista

Anche oggi dobbiamo segnalarvi alcuni incidenti stradali davvero drammatici, scontri che sono avvenuti sulle strade italiane nelle scorse ore. Cominciamo da quanto accaduto a Grosseto, in Toscana, dove un uomo di 48 anni ha purtroppo perso la vita. La vittima si trovava a bordo di un’auto quando è finita fuori strada per cause ancora al vaglio degli inquirenti. L’incidente è avvenuto lungo la strada provinciale del Padule, in direzione Castiglione della Pescaia, non troppo lontano dall’aeroporto militare.

I soccorsi sono giunti sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti, con l’attivazione anche del Pegaso 2, l’elisoccorso, ma per il 48enne non vi è stato purtroppo nulla da fare: il personale sanitario ha provato a rianimare lo stesso fino a che non ne è stata decretata la morte. Non è da escludere un malore, o magari una distrazione, o anche un colpo di sonno o un guasto tecnico, fatto sta che l’automobilista è morto sul colpo. L’uomo era un dipendente del Ministero della Difesa, in servizio presso il comando provinciale dei carabinieri di Grosseto. Era originario di Taranto e fino al 2019 era stato un carabiniere in servizio a bordo della motovedetta dell’Arma a Castiglione della Pescaia.

INCIDENTI OGGI, DONNA DECEDUTA A SESTRI LEVANTE

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo riportarvi oggi anche quello avvenuto nel tratto di strada che da Sestri Levante porta a Moneglia, in Liguria. In questo caso si è verificato un frontale fra un’auto e una moto, e ad avere la peggio è stata una donna che era a bordo della motocicletta assieme ad un uomo.

Secondo quanto emerso si trattava della moglie del guidatore, e una volta giunti i soccorsi questi non hanno potuto fare altro che decretarne la morte. Ferito in maniera grave il compagno, al momento ricoverato in ospedale, mentre l’automobilista è rimasto illeso. Un 2 giugno purtroppo di sangue sulle strade italiane.

