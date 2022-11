Terremoto oggi Frosinone M 2.3/ Ingv ultime notizie, doppia scossa a Courmayeur

Andiamo a vedere anche oggi, lunedì 7 novembre 2022, quali sono state le principali scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e anche oltre confini. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, acronimo di Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma “importante” registrato sul nostro suolo è accaduto a tre chilometri a nord di Acquafondata, in provincia di Frosinone, nella regione Lazio. La scossa è stata di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter ed è stata registra nel cuore della notte passata, alle ore 1:48 fra domenica 6 e lunedì 7 novembre 2022.

L’evento tellurico ha avuto coordinate geografiche pari a 41.5710 gradi di latitudine, 13.9510 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Vallerotonda, San Biagio, Saracinisco, Viticuso, Sant’Elia Fiunmerapido, e Filignano, tutti comuni del frusinate, sono stati quelli localizzati nella zona dell’epicentro, mentre Caserta è risultata essere la città più vicina al sisma, distante 64 chilometri, con Aversa più staccata a 70.

TERREMOTO OGGI, DOPPIA SCOSSA A POTENZA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 2:07 in provincia di Potenza, precisamente in quel di Anzi. In questo caso il terremoto ha avuto coordinate geografiche pari a 40.5190 gradi di latitudine, 15.9720 di longitudine, e una profondità di 16 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni più vicini sono stati Laurenzana, Castelmezzano, Trivigno, Pietrapertosa e Albano di Lucania.

Segnaliamo una scossa di terremoto registrata oggi sempre nella stessa zona, di preciso a 3 chilometri a nord ovest di Potenza. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, segnalato alle ore 5:34 di questa mattina. Le sue coordinate geografiche sono state 40.6650 gradi di latitudine, 15.7810 di longitudine, e una profondità di 11 km, mentre a livello di comuni limitrofi sono stati segnalati Avigliano, Pignola, Ruoti, Vaglio Basilicata e Tito. Infine, l’Ingv ha registrato due scosse di terremoto nella giornata di oggi a Courmayeur, in Valle d’Aosta, entrambe con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter: la prima alle 10:43 e la seconda alle 11:10.

