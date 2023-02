Incidenti oggi, 48enne travolta e uccisa a Roma/ Due donne morte lungo l’A20

Quali sono stati gli incidenti più gravi di oggi andremo a scoprirlo insieme su queste pagine, un elenco degli scontri che purtroppo hanno causato delle vittime nelle ultime ore. Cominciamo da quanto avvenuto a Roma, città che in questo primo scorcio di 2023 sta continuando purtroppo a registrare delle vittime da incidenti stradali.

Green Pass diventa passaporto vaccinale internazionale?/ G20: "Facilita i viaggi..."

Nella giornata di ieri è morta una donna di 48 anni (ne avrebbe compiuti 49 a marzo), vittima di uno scontro avvenuti domenica al Flaminio: la donna era stata soccorsa in condizioni disperate e dopo un giorno in ospedale è purtroppo deceduta. Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine, la vittima sarebbe stata travolta da un’auto una Fiat Punto mentre stava attraversando sulle strisce pedonale sul Lungotevere, nel tratto vicino al teatro Olimpico. A travolgerla un 69enne che ha impattato violentemente con la 48enne, facendola cadere a terra in maniera molto rovinosa.

Alice Neri/ Cognato di Mohamed Gaaloul: "Un'auto la inseguiva, lui è sceso e..."

INCIDENTI OGGI, DUE DONNE MORTE SULLA MESSINA PALERMO

Sul luogo segnalato si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini del 118, che hanno trasportato d’urgenza la donna, morta ieri a seguito dei numerosi traumi riportati. Il 69enne alla guida, sottoposto agli esami di alcol e droga, è risultato negativo. Fra gli incidenti più gravi che vi dobbiamo segnalare oggi anche quello accaduto ieri pomeriggio in Sicilia, di preciso lungo l’autostrada A20 Messina Palermo, presso la galleria Telegrafo. A morire in questo caso sarebbero due donne a bordo di un’auto, che pare abbiano fatto tutto da sole.

Metro Linea A Roma bloccata/ Lavori fra Ottaviano e Battistini, disagi per pendolari

L’esatta dinamica non è ancora stata accertata ma le due donne erano a bordo di una Cupra Formentor che si sarebbe schiantata ad alta velocità contro un muro di contenimento. Dopo l’impatto il veicolo si sarebbe ribaltato non lasciando alcun scampo alle occupanti della vettura. Le due donne, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, sono morte sul colpo: troppo gravi le ferite riportate dopo lo scontro violentissimo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA