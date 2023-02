Incidenti oggi, 49enne centauro morto a Torino/ 62enne deceduto a Tremosine

Quali sono stati gli incidenti più gravi avvenuti nella giornata di oggi e nelle ultime ore? Andremo a scoprirlo insieme come sempre su questa pagina, dove fare il punto sugli scontri più drammatici avvenuti sulle strade italiane. Partiamo da quanto registrato nella giornata di ieri in provincia di Torino, precisamente a Pino Torinese, dove ha perso la vita un uomo di 49 anni. La vittima è un motociclista rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto lungo la strada statale 10 padana inferiore.

Sul luogo segnalato, una volta lanciati i soccorsi, gli uomini del 118 nonché le forze dell’ordine, a cominciare dai carabinieri della compagnia di Chieri, che hanno fatto scattare subito gli accertamenti. Purtroppo per il 49enne motociclista non vi è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell’impatto con il veicolo. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social in ricordo della vittima, come ad esempio quello di Monica, un’amica, che ha scritto: “Enrico Pellegrino (il nome della vittima ndr). Amico, fratello chiamato Gigante buono ci ha lasciato. Ora le sue curve le percorrerà nelle strade del cielo.Ti voglio ricordare così con il tuo sorriso”.

INCIDENTI OGGI, 62ENNE A BORDO DI UN TRATTORE MORTO DOPO ESSERSI RIBALTATO

Fra gli incidenti più tragici che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello accaduto a Tremosine, in provincia di Brescia, dove un uomo di 62 anni è morto a seguito di una fuoriuscita con il trattore che stava guidando. In base alla ricostruzione l’uomo stava percorrendo via Pertica ma per cause ancora in corso di accertamento si è ribaltato finendo nel dirupo che si trova lungo la strada.

Il conducente è stato sbalzato dalla cabina, venendo poi schiacciato dal trattore, e per lo stesso non vi è quindi stato scampo: troppi i traumi riportati a seguito del ribaltamento e i medici del 118 accorsi sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del guidatore. Da ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e non è da escludere che il trattore abbia dato vita ad una deviazione improvvisa per evitare un’auto: ogni ipotesi è al vaglio dei carabinieri di Tremosine che stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso.

