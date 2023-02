Incidenti oggi, 17enne investita e uccisa a Modena/ Tre morti e un ferito a Taranto

E’ giunto il momento di scoprire assieme anche oggi quali sono stati purtroppo gli incidenti più gravi verificatisi sulle strade italiane e che hanno causato delle morti. Cominciamo da quanto avvenuto a Modena dove è morta una ragazza di soli 17 anni. La giovane era stata investita cinque giorni fa da un SUV, e dopo una lunga agonia è spirata in ospedale. Secondo la ricostruzione la 17enne stava attraverso la strada in viale Monte Kosica nella nota cittadina emiliana, attorno alle ore 20:00 di domenica scorsa quando una Mercedes l’ha travolta assieme all’amica. Un impatto violentissimo che ha sbalzato le due ragazze a diversi metri di distanza dalla zona dello scontro, e quando sono arrivati i soccorsi hanno rinvenuto una delle due già cadavere: per Daniela non vi era infatti stato nulla da fare.

L’amica, la 17enne, è stata invece ritrovata in condizioni disperate, e ricoverata presso l’ospedale di Baggiovara dove ha lottato fra la vita e la morte per cinque giorni, prima appunto di esalare l’ultimo respiro. Il ragazzo alla guida del SUV, un 32enne, si è difeso dicendo: “Le ragazze hanno attraversato col semaforo rosso, non ho potuto evitarle”. Secondo alcuni testimoni le due giovani vittime avrebbero realmente attraverso quando non dovevano ma in ogni caso la polizia sta portando avanti tutte le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

INCIDENTI OGGI, MORTO 46ENNE AUTOTRASPORTATORE A VERONA

Fra gli incidenti più gravi che vi riportiamo oggi anche quello avvenuto nella giornata di ieri a Pressana, in provincia di Verona. A perdere la vita è stato un autotrasportatore che è deceduto cadendo all’interno della cisterna del mezzo che si accingeva a caricare cereale.

La vittima aveva 46 anni e lascia la moglie e i figli: «La strage delle morti sul lavoro non si ferma – hanno fatto le sigle sindacali Cisl, Cgil e Uil, commentando la tragica notizia – sapere alle 26 del 2022 (Verona maglia nera in Veneto) oggi si aggiunge quella di un autotrasportatore caduto nella propria cisterna. Nulla in questi casi è casuale: disattenzione, mancato rispetto delle regole di prevenzione, superficialità, dover consegnare presto ed a ogni costo…forse un’esalazione di gas che ha investito il povero autista facendolo inghiottire dal proprio mezzo? Serve un cambio di passo». Da segnalare infine, fra gli incidenti più gravi di oggi, quello avvenuto a Taranto, lungo la strada statale 7, tra Laterza e Castellaneta, uno scontro fra due veicoli che ha causato la morte di tre persone oltre ad un ferimento.

