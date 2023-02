Incidenti oggi, 38enne investita a Milano/ Scontro furgone-camion a Palermo: un morto

Scopriamo quali sono stati anche oggi, 2 febbraio 2023, gli incidenti più gravi verificatisi in Italia nelle ultime ore, quegli scontri drammatici che purtroppo hanno causato delle nuove vittima. Partiamo da quanto avvenuto ieri in quel di Milano dove purtroppo ha perso la vita una donna di 38 anni. La vittima si trovava a piedi in viale Brianza nel capoluogo lombardo quando è stata travolta da un camion.

L’episodio si è verificato di preciso alle ore 14:30 di ieri, all’altezza di piazzale Loreto in direzione stazione centrale, e sul posto si sono recati nel giro di pochi minuti gli uomini del 118 con un’ambulanza e un auto medica: purtroppo per la donna, una 38enne originaria dell’Italia, non vi è stato nulla da fare visto che quando il personale si è recato sul luogo segnalato era già morta. Illeso invece il conducente del mezzo pesante, risultato essere una italiano di circa 40 anni. Secondo la ricostruzione, come si legge su MilanoToday, la donna aveva con se una bicicletta ma non è ben chiaro se fosse in sella o meno quando è stata travolta: l’investimento è avvenuto in un punto in cui non vi erano strisce pedonali. La bicicletta, dopo lo scontro con il camion, è risultata inservibile visto che si è spezzata a metà.

INCIDENTI OGGI, FURGONE CONTRO CAMION REP A PALERMO: UN MORTO

Fra gli incidenti più gravi che dobbiamo segnalarvi oggi anche quello avvenuto in quel di Palermo, in viale Regione Siciliana. In questo a perdere la vita è stato un uomo, le cui generalità non sono state rese note, dopo che con il suo furgone si è scontrato con un camion della Rap, il servizio di nettezza urbana palermitano.

L’impatto è stato violentissimo ed è avvenuto nella carreggiata centrale del viale, in direzione Catania, all’altezza del Bingo Las Vegas. Anche in questo l’arrivo dei soccorsi è stato tempestivo, recatisi sul luogo dello scontro con la polizia, l’Infortunistica, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco: purtroppo per l’uomo alla guida del furgone non vi è stato nulla da fare, morto sul colpo a seguito delle gravissime ferite riportate.

